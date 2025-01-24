Айнтрахт Ф

23 января в матче 7-го тура Лиги Европы встречались «Айнтрахт» и «Ференцварош».

Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

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С первых минут матча игроки «Айнтрахта» владели инициативой. Но голов в первом тайме болельщики не видели.

Вторая половина началась с забитого гола от Илмаза Узуна. Через 10 минут уже Уго Экитике забил второй. «Айнтрахт» мог забивать еще, но реализация подвела.

Что же касается «Ференцвароша», то команда за 90 минут ни разу не ударила в створ ворот. Всего у команды Робби Кина один удар мимо ворот.

За хозяев забитыми голами отметились хавбек Кан Илмаз Узун и форвард Уго Экитике.

В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 16 очков, занимает второе место. «Ференцварош» набрал 9 пунктов и занимает 22-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Айнтрахт – Ференцварош – 2:0

Голы: Узун, 49, Экитике, 59

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