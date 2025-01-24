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Лига Европы
Айнтрахт Ф
23.01.2025 22:00 – FT 2 : 0
Ференцварош
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Лига Европы
24 января 2025, 03:04 |
13
0

Айнтрахт – Ференцварош – 2:0. У венгров ноль и по ударам. Видео голов

Немецкая команда сыграла в свой футбол

24 января 2025, 03:04 |
13
0
Айнтрахт – Ференцварош – 2:0. У венгров ноль и по ударам. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в матче 7-го тура Лиги Европы встречались «Айнтрахт» и «Ференцварош».

Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С первых минут матча игроки «Айнтрахта» владели инициативой. Но голов в первом тайме болельщики не видели.

Вторая половина началась с забитого гола от Илмаза Узуна. Через 10 минут уже Уго Экитике забил второй. «Айнтрахт» мог забивать еще, но реализация подвела.

Что же касается «Ференцвароша», то команда за 90 минут ни разу не ударила в створ ворот. Всего у команды Робби Кина один удар мимо ворот.

За хозяев забитыми голами отметились хавбек Кан Илмаз Узун и форвард Уго Экитике.

В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 16 очков, занимает второе место. «Ференцварош» набрал 9 пунктов и занимает 22-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Айнтрахт – Ференцварош – 2:0

Голы: Узун, 49, Экитике, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Айнтрахт Ф).
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Лига Европы Ференцварош Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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