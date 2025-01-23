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Лига Европы
Айнтрахт Ф
23.01.2025 22:00 – FT 2 : 0
Ференцварош
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Лига Европы
23 января 2025, 23:59 | Обновлено 24 января 2025, 00:00
34
0

Айнтрахт без проблем одолел Ференцварош и вышел на второе место в ЛЕ

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды

23 января 2025, 23:59 | Обновлено 24 января 2025, 00:00
34
0
Айнтрахт без проблем одолел Ференцварош и вышел на второе место в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в 22:00 стартовал поединок 7-го тура Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Ференцварошем».

Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев забитыми голами отметились хавбек Кан Илмаз Узун и форвард Юго Экитике.

В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 16 очков, занимает второе место. «Ференцварош» набрал 9 пунктов и занимает 22-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Айнтрахт – Ференцварош – 2:0

Голы: Узун, 49, Экитике, 59

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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