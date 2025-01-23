23.01.2025 22:00 – FT 2 : 0
Лига Европы23 января 2025, 23:59 | Обновлено 24 января 2025, 00:00
34
0
Айнтрахт без проблем одолел Ференцварош и вышел на второе место в ЛЕ
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды
23 января 2025, 23:59 | Обновлено 24 января 2025, 00:00
34
0
23 января в 22:00 стартовал поединок 7-го тура Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Ференцварошем».
Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.
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За хозяев забитыми голами отметились хавбек Кан Илмаз Узун и форвард Юго Экитике.
В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 16 очков, занимает второе место. «Ференцварош» набрал 9 пунктов и занимает 22-ю позицию.
Лига Европы. 7-й тур. 23 января
Айнтрахт – Ференцварош – 2:0
Голы: Узун, 49, Экитике, 59
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