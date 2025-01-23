Айнтрахт без проблем одолел Ференцварош и вышел на второе место в ЛЕ

23 января в 22:00 стартовал поединок 7-го тура Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Ференцварошем».

Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев забитыми голами отметились хавбек Кан Илмаз Узун и форвард Юго Экитике.

В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 16 очков, занимает второе место. «Ференцварош» набрал 9 пунктов и занимает 22-ю позицию.

Лига Европы. 7-й тур. 23 января

Айнтрахт – Ференцварош – 2:0

Голы: Узун, 49, Экитике, 59

Фотогалерея: