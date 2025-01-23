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  4. Баркола впервые в карьере забил и ассистировал в одном матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2025, 14:17 |
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Баркола впервые в карьере забил и ассистировал в одном матче Лиги чемпионов

Произошло это в матче против «Манчестер Сити» в Париже

23 января 2025, 14:17 |
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Баркола впервые в карьере забил и ассистировал в одном матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «парижан» со счетом 4:2. Забитыми мячами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Брэдли Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

Это первый случай в карьере Баркола когда французский нападающий забил гол и ассистировал в одном матче ЛЧ. Последний раз до матча против «горожан» Брэдли отметился голевым действием в еврокубках в прошлом сезоне против «Барселоны» на выезде (ассист).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Баркола провел за «ПСЖ» 7 матчей, забил один мяч и отдал один ассист. «Парижане» занимают 22-е место в таблице турнира (3 победы, 1 ничья, 3 поражения).

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Брэдли Баркола ПСЖ Манчестер Сити ПСЖ - Манчестер Сити Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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