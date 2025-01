Баркола впервые в карьере забил и ассистировал в одном матче Лиги чемпионов

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» состоялась встреча между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «парижан» со счетом 4:2. Забитыми мячами отметились Грилиш, Холанд, Дембеле, Брэдли Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

Это первый случай в карьере Баркола когда французский нападающий забил гол и ассистировал в одном матче ЛЧ. Последний раз до матча против «горожан» Брэдли отметился голевым действием в еврокубках в прошлом сезоне против «Барселоны» на выезде (ассист).

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Баркола провел за «ПСЖ» 7 матчей, забил один мяч и отдал один ассист. «Парижане» занимают 22-е место в таблице турнира (3 победы, 1 ничья, 3 поражения).

Bradley Barcola scored and assisted in the same Champions League game for the first time in his career. ⚽️🅰️ https://t.co/JjCqZkQcEO