Хаверц сравнялся по голам с показателями прошлого сезона

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эмирейтс» состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Динамо Загреб». Матч завершился победой «канониров» (3:0). Голами отметились Райс, Кай Хаверц и Эдегор.

Благодаря забитому мячу против «Динамо Загреб» Хаверц забил свой 14-й гол в этом сезоне во всех соревнованиях и сравнялся по количеству забитых мячей с показателями прошлого сезона (2023/24: 51 матч, 14 голов; 2024/25: 30 матчей, 14 голов).

В текущем розыгрыше еврокубка Кай в 7 матчах забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Команда немца находится на третьем месте в турнирной таблице группового этапа соревнования (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

