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Лига чемпионов
23 января 2025, 12:26 | Обновлено 23 января 2025, 12:45
129
0

Хаверц сравнялся по голам с показателями прошлого сезона

Кай в поединке против «Динамо Загреб» отметился голом и ассистом

23 января 2025, 12:26 | Обновлено 23 января 2025, 12:45
129
0
Хаверц сравнялся по голам с показателями прошлого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эмирейтс» состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Динамо Загреб». Матч завершился победой «канониров» (3:0). Голами отметились Райс, Кай Хаверц и Эдегор.

Благодаря забитому мячу против «Динамо Загреб» Хаверц забил свой 14-й гол в этом сезоне во всех соревнованиях и сравнялся по количеству забитых мячей с показателями прошлого сезона (2023/24: 51 матч, 14 голов; 2024/25: 30 матчей, 14 голов).

В текущем розыгрыше еврокубка Кай в 7 матчах забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Команда немца находится на третьем месте в турнирной таблице группового этапа соревнования (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

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Кай Хаверц Арсенал Лондон Динамо Загреб Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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