Хаверц сравнялся по голам с показателями прошлого сезона
Кай в поединке против «Динамо Загреб» отметился голом и ассистом
22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эмирейтс» состоялась встреча между командами «Арсенал» и «Динамо Загреб». Матч завершился победой «канониров» (3:0). Голами отметились Райс, Кай Хаверц и Эдегор.
Благодаря забитому мячу против «Динамо Загреб» Хаверц забил свой 14-й гол в этом сезоне во всех соревнованиях и сравнялся по количеству забитых мячей с показателями прошлого сезона (2023/24: 51 матч, 14 голов; 2024/25: 30 матчей, 14 голов).
В текущем розыгрыше еврокубка Кай в 7 матчах забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Команда немца находится на третьем месте в турнирной таблице группового этапа соревнования (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).
Kai Havertz in his last two seasons across all comps for Arsenal:— Squawka (@Squawka) January 22, 2025
◎ 2023/24: 51 games, 14 goals
◉ 2024/25: 30 games, 14 goals
I's taken him 21 fewer games to match his tally from last season. 💪 pic.twitter.com/RX1QLqZcEF
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