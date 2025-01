Араухо и компания продлят контракты с Барселоной

25-летний уругвайский защитник Араухо продлит контракт с каталонской «Барселоной».

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, официально о новом соглашении будет сообщено на следующей неделе.

Крис этого новые контракты получат Педри, Гави и Жерард Мартин.

С момента открытия трансферного окна Араухо был трансферной целью нескольких клубов. Активно подписать игрока хотел «Ювентус».

Однако Ханс Флик убедил руководство не отпускать защитника, ведь рассчитывает на него во второй части чемпионата.

Известно, что «Барселона» хочет подписать игрока «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

