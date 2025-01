Переговоры в Лиссабоне. Изгнанник Аморима близок к переходу в Барселону

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, попавший в немилость нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима, может трудоустроиться в Барселоне.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, агенты англичанина встретились со спортивным директором «Барселоны» Деку, чтобы обсудить детали потенциального трансфера.

Встреча состоялась в Португалии (Лиссабон), где каталонцы выдали невероятный матч против местной «Бенфики» в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов (5:4).

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может стать игроком каталонской «Барселоны», но есть нюанс.

🚨 Marcus Rashford’s camp had meeting with Barça director Deco today. 🔵🔴



It took place in Lisbon, as @tjuanmarti reports.



Barcelona are keen on signing Rashford and he’s open to the move, but depends on exits (Eric Garcia between Como and Girona and Ansu Fati’s situation).… pic.twitter.com/kwsEXpcE6Q