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  4. Таблетки и ингалятор. Джокович разбил 25-ю ракетку в 1/16 финала Aus Open
Australian Open
17 января 2025, 12:51 |
770
0

Таблетки и ингалятор. Джокович разбил 25-ю ракетку в 1/16 финала Aus Open

Новак справился с Томашем Махачем и пробился во вторую неделю мейджора

17 января 2025, 12:51 |
770
0
Таблетки и ингалятор. Джокович разбил 25-ю ракетку в 1/16 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/8 финала Ноле в трех сетах разгромил Томаша Махача (Чехия, ATP 25) за 2 часа и 22 минуты.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Томаш Махач (Чехия) [26] – 6:1, 6:4, 6:4

На старте второй партии Джокович взял медицинский тайм-аут. Физиотерапевт вышла на корт и дала Новаку таблетки и ингалятор.

Это была третья встреча соперников. Новак выиграл второй очный поединок.

Джокович является 10-кратным победитель Australian Open, что является абсолютным рекордом. В прошлом году Новак вылетел от будущего чемпиона Янника Синнера на стадии полуфинала.

На АО-2025 Джокович также уже обыграл Нишеша Басаваредди и Джейми Фарию. Следующим его соперником станет 24-й сеяный Иржи Легечка (Чехия, ATP 29).

Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Махач и Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Махач
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Махач
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Новак Джокович Томаш Махач Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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