Таблетки и ингалятор. Джокович разбил 25-ю ракетку в 1/16 финала Aus Open

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/8 финала Ноле в трех сетах разгромил Томаша Махача (Чехия, ATP 25) за 2 часа и 22 минуты.

Australian Open 2025. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Томаш Махач (Чехия) [26] – 6:1, 6:4, 6:4

На старте второй партии Джокович взял медицинский тайм-аут. Физиотерапевт вышла на корт и дала Новаку таблетки и ингалятор.

Это была третья встреча соперников. Новак выиграл второй очный поединок.

Джокович является 10-кратным победитель Australian Open, что является абсолютным рекордом. В прошлом году Новак вылетел от будущего чемпиона Янника Синнера на стадии полуфинала.

На АО-2025 Джокович также уже обыграл Нишеша Басаваредди и Джейми Фарию. Следующим его соперником станет 24-й сеяный Иржи Легечка (Чехия, ATP 29).

Raising His Bar 📈



The moment Novak Djokovic muscled his way into yet another AO fourth round! 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/KlI52xB635