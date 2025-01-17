Таблетки и ингалятор. Джокович разбил 25-ю ракетку в 1/16 финала Aus Open
Новак справился с Томашем Махачем и пробился во вторую неделю мейджора
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1/8 финала Ноле в трех сетах разгромил Томаша Махача (Чехия, ATP 25) за 2 часа и 22 минуты.
Australian Open 2025. 1/16 финала
Новак Джокович (Сербия) [7] – Томаш Махач (Чехия) [26] – 6:1, 6:4, 6:4
На старте второй партии Джокович взял медицинский тайм-аут. Физиотерапевт вышла на корт и дала Новаку таблетки и ингалятор.
Это была третья встреча соперников. Новак выиграл второй очный поединок.
Джокович является 10-кратным победитель Australian Open, что является абсолютным рекордом. В прошлом году Новак вылетел от будущего чемпиона Янника Синнера на стадии полуфинала.
На АО-2025 Джокович также уже обыграл Нишеша Басаваредди и Джейми Фарию. Следующим его соперником станет 24-й сеяный Иржи Легечка (Чехия, ATP 29).
Raising His Bar 📈— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025
The moment Novak Djokovic muscled his way into yet another AO fourth round! 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/KlI52xB635
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