Лаки-лузер родом из Киева выбила россиянку, зашифровавшуюся под Францию
Ева Лис переиграла Варвару Грачеву во 2-м раунде Australian Open 2025
Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 128), которая родилась в Киеве, вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1/32 финала Ева в трех сетах переиграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 69) за 1 час и 58 минут.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Ева Лис (Германия) [LL] – Варвара Грачева (Франция) – 6:2, 3:6, 6:4
Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Лис одолела Варвару в 1/16 финала грунтовых соревнований в Лозанне.
До 2023 года Грачева играла под флагом россии / в «нейтральном» статусе, после чего в июне получила паспорт Франции.
Лис попала в основную сетку, получив статус лаки-лузера. В 1-м раунде основы Ева выиграла у Кимберли Биррелл 6:2, 6:2.
Лис в третий раз выступает на Australian Open и во второй раз в основе. Она впервые пробилась в 3-й круг австралийского мейджора, что также теперь является ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam.
Следующей соперницей Евы будет победительница противостояния Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 82) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 76).
Eva Lys needs to hold on to booking that flight back home for a while now as she advances into the third round, winning 6-2 3-6 6-4 😍👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025
What a Grand Slam she's been having!
@evalys_ • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/3YdkwuQunX
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