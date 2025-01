Лаки-лузер родом из Киева выбила россиянку, зашифровавшуюся под Францию

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 128), которая родилась в Киеве, вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/32 финала Ева в трех сетах переиграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 69) за 1 час и 58 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Ева Лис (Германия) [LL] – Варвара Грачева (Франция) – 6:2, 3:6, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Лис одолела Варвару в 1/16 финала грунтовых соревнований в Лозанне.

До 2023 года Грачева играла под флагом россии / в «нейтральном» статусе, после чего в июне получила паспорт Франции.

Лис попала в основную сетку, получив статус лаки-лузера. В 1-м раунде основы Ева выиграла у Кимберли Биррелл 6:2, 6:2.

Лис в третий раз выступает на Australian Open и во второй раз в основе. Она впервые пробилась в 3-й круг австралийского мейджора, что также теперь является ее лучшим результатом на турнирах Grand Slam.

Следующей соперницей Евы будет победительница противостояния Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 82) – Лючия Бронцетти (Италия, WTA 76).

Eva Lys needs to hold on to booking that flight back home for a while now as she advances into the third round, winning 6-2 3-6 6-4 😍👏



What a Grand Slam she's been having!

@evalys_ • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/3YdkwuQunX