Уроженка Киева попала в основу Aus Open как лаки-лузер и разбила соперницу
Ева Лис в двух сетах выиграла у Кимберли Биррелл в 1-м раунде австралийского мейджора
Представительница Германии Ева Лис (WTA 128), которая родилась в Киеве, пробилась во 2-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.
Ева попала в основную сетку как лаки-лузер после того, как от участия отказалась 16-я ракетка мира Анна Калинская. Лис на старте основы разгромила Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 101) в двух сетах за 1 час и 12 минут.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Ева Лис (Германия) [LL] – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:2, 6:2
Это была первая встреча соперниц.
Лис в квалификации выиграла у Ханне Вандевинкель и Арины Родионовой. В решающей раунде отбора Ева уступила Дестани Айяве.
Интересно, что 12 января Лис исполнилось 23 года. Ева впервые в карьере вышла во 2-й раунд Australian Open и во второй раз на турнирах серии Grand Slam.
Следующая соперница Лис определится в противостоянии Варвара Грачева (Франция, WTA 69) – Кэти Макналли (США, WTA 540).
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