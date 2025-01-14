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  4. Уроженка Киева попала в основу Aus Open как лаки-лузер и разбила соперницу
Australian Open
14 января 2025, 06:52 |
1306
0

Уроженка Киева попала в основу Aus Open как лаки-лузер и разбила соперницу

Ева Лис в двух сетах выиграла у Кимберли Биррелл в 1-м раунде австралийского мейджора

14 января 2025, 06:52 |
1306
0
Уроженка Киева попала в основу Aus Open как лаки-лузер и разбила соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Представительница Германии Ева Лис (WTA 128), которая родилась в Киеве, пробилась во 2-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

Ева попала в основную сетку как лаки-лузер после того, как от участия отказалась 16-я ракетка мира Анна Калинская. Лис на старте основы разгромила Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 101) в двух сетах за 1 час и 12 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Ева Лис (Германия) [LL] – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:2, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Лис в квалификации выиграла у Ханне Вандевинкель и Арины Родионовой. В решающей раунде отбора Ева уступила Дестани Айяве.

Интересно, что 12 января Лис исполнилось 23 года. Ева впервые в карьере вышла во 2-й раунд Australian Open и во второй раз на турнирах серии Grand Slam.

Следующая соперница Лис определится в противостоянии Варвара Грачева (Франция, WTA 69) – Кэти Макналли (США, WTA 540).

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Ева Лис Кимберли Биррелл Australian Open 2025 Анна Калинская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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