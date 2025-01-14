Уроженка Киева попала в основу Aus Open как лаки-лузер и разбила соперницу

Представительница Германии Ева Лис (WTA 128), которая родилась в Киеве, пробилась во 2-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

Ева попала в основную сетку как лаки-лузер после того, как от участия отказалась 16-я ракетка мира Анна Калинская. Лис на старте основы разгромила Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 101) в двух сетах за 1 час и 12 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Ева Лис (Германия) [LL] – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:2, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Лис в квалификации выиграла у Ханне Вандевинкель и Арины Родионовой. В решающей раунде отбора Ева уступила Дестани Айяве.

Интересно, что 12 января Лис исполнилось 23 года. Ева впервые в карьере вышла во 2-й раунд Australian Open и во второй раз на турнирах серии Grand Slam.

Следующая соперница Лис определится в противостоянии Варвара Грачева (Франция, WTA 69) – Кэти Макналли (США, WTA 540).