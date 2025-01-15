Челси не выигрывает 5 матчей Премьер-лиги подряд
Ничья против «Борнмута» стала пятым матчем в этой серии
14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч между «Челси» и «Борнмутом». Встреча завершилась ничьей (2:2). Голами отметились Коул Палмер, Джастин Клюйверт, Антуан Семеньо и Рис Джеймс.
Подопечные Марески не выиграли ни одного матча АПЛ в последних 5 встречах подряд (2:2 против «Борнмута», 1:1 против «Кристал Пэлес», 0:2 против «Ипсвича», 1:2 против «Фулхэма» и 0:0 против «Эвертона»). После этих неудачных матчей «Челси» опустился в турнирной таблице лиги на 4-е место с 37 очками.
В этом розыгрыше Премьер-лиги «Челси» сыграл 21 матч, из которых 10 завершились победой, 7 ничьей и 4 – поражением.
Chelsea are winless in their last 5 PL games.— StatMuse FC (@statmusefc) January 14, 2025
W0 D3 L2. pic.twitter.com/XB2xiGongh
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