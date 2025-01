Челси не выигрывает 5 матчей Премьер-лиги подряд

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч между «Челси» и «Борнмутом». Встреча завершилась ничьей (2:2). Голами отметились Коул Палмер, Джастин Клюйверт, Антуан Семеньо и Рис Джеймс.

Подопечные Марески не выиграли ни одного матча АПЛ в последних 5 встречах подряд (2:2 против «Борнмута», 1:1 против «Кристал Пэлес», 0:2 против «Ипсвича», 1:2 против «Фулхэма» и 0:0 против «Эвертона»). После этих неудачных матчей «Челси» опустился в турнирной таблице лиги на 4-е место с 37 очками.

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Челси» сыграл 21 матч, из которых 10 завершились победой, 7 ничьей и 4 – поражением.

