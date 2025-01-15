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  4. Челси не выигрывает 5 матчей Премьер-лиги подряд
Англия
15 января 2025, 09:35 |
147
0

Челси не выигрывает 5 матчей Премьер-лиги подряд

Ничья против «Борнмута» стала пятым матчем в этой серии

15 января 2025, 09:35 |
147
0
Челси не выигрывает 5 матчей Премьер-лиги подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч между «Челси» и «Борнмутом». Встреча завершилась ничьей (2:2). Голами отметились Коул Палмер, Джастин Клюйверт, Антуан Семеньо и Рис Джеймс.

Подопечные Марески не выиграли ни одного матча АПЛ в последних 5 встречах подряд (2:2 против «Борнмута», 1:1 против «Кристал Пэлес», 0:2 против «Ипсвича», 1:2 против «Фулхэма» и 0:0 против «Эвертона»). После этих неудачных матчей «Челси» опустился в турнирной таблице лиги на 4-е место с 37 очками.

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Челси» сыграл 21 матч, из которых 10 завершились победой, 7 ничьей и 4 – поражением.

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Челси Борнмут Челси - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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