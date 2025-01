Легендарный японец отыграл 0:2 по сетам и 2 матчбола на Australian Open

35-летний именитый японский теннисист Кеи Нисикори (АТР 74) успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде японец в пяти сетах переиграл Тьягу Монтейру (Бразилия, ATP 106) за 4 часа.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Кеи Нисикори (Япония) – Тьягу Монтейру (Бразилия) [Q] – 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3

В третьей партии Монтейру заработал два матчбола в 10-м гейме на приеме. Но Кеи отыгрался и выиграл последующие два гейма, а затем и два последующих сета.

Нисикори впервые с 2021 года выступает на Australian Open и добыл первую победу с 2019 года на кортах Мельбурна. Тогда он добрался до четвертьфинала.

Во 2-м раунде мейджора Кеи сыграет против победителя противостояния Кристофер О'Коннел (Австралия, ATP 64) – Томми Пол (США, ATP 12).

Интересно, что в 2025 Нисикори провел 6-й матч, в котором добыл пятую победу, четыре из них – над левшами. 5 декабря Кеи добрался до финала в Гонконге, где уступил Александру Мюллеру.

More people have walked on the moon than beaten @keinishikori in a fifth set! 29-8 in career five setters, 8-1 at the #AusOpen ! The Japanese defeats Thiago Monteiro 4-6 7-6(4) 7-5 6-2 6-3 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/h7XDgjwIFf

Winning five-set matches? It's just what he does.



After saving two match points in the third set, @keinishikori comes back from two sets down to defeat Monteiro! 👏#AO2025 pic.twitter.com/6EEtkXKGdk