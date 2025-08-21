Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
21 августа 2025, 19:02 | Обновлено 21 августа 2025, 21:00
Финалист US Open 2014 года пропустит розыгрыш мейджора в США в этом сезоне

Кеи Нисикори снялся с Открытого чемпионата США из-за травмы спины

Финалист US Open 2014 года пропустит розыгрыш мейджора в США в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кеи Нисикори

35-летний японский теннисист Кеи Нисикори (АТР 88) снялся с Открытого чемпионата США 2025 из-за травмы спины:

«Привет, болельщики. К сожалению, я еще не готов к участию на US Open. Сделал МРТ спины, и результаты показали, что травма еще не зажила. Я упорно работаю над восстановлением и надеюсь вскоре вернуться на корт. Спасибо за вашу поддержку».

Вместо Нисикори в основную сетку американского мейджора в Нью-Йорке попадет лаки-лузер.

Кей в 2014 году сыграл в финал US Open и потерпел поражение от Марина Чилича. В своем время Нисикори занимал четвертое место в рейтинге ATP.

Нисикори также объявил о прекращении сотрудничества со шведским коучем Томасос Йоханссонос, с которым работал с 2024 года.

«Привет, фанаты, просто хотел рассказать вам о последних изменениях в моей тренерской ситуации. Томас Йоханссон и я решили разойтись. Я хочу поблагодарить Томаса не только за его обширные знания в области тенниса, но и за то, что он замечательный человек и член команды. Я буду держать вас в курсе, если в моей команде произойдут другие изменения. Спасибо за поддержку».

