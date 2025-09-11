Кринж дня. Фейспалм от Бекхэма. Трамп через лукашенко поздравил Соболенко

За последние два дня известные персоны «возбудились» от триумфа «нейтралки» Арины Соболенко на US Open 2025.

Так, легендарному экс-футболисту Дэвиду Бекхэму очень понравилась компания Соболенко. Он публиковал с ней совместную фотографию в Instagram и прям так и подписал: «Отличный вечер в отличной компании». А еще Бекхэм не против «затусить» и с Марией Шараповой.

Забавно, что Карлоса Алькараса с действительно топовым выступления на американском мейджором Бекхэм не поздравил.

Но больше всего отличился Дональд Трамп. Видимо, президенту США настолько понравился его визит на мужской финал USO, что он решил вспомнить и о женском. Правда, в контексте... В контексте поздравления александра лукошенко с днем рождения! Перлы Трампа приводим ниже:

«Уважаемый господин лукашенко! Мелания присоединяется ко мне в передаче наилучших пожеланий по случаю вашего дня рождения.

Мы особенно рады отметить выдающийся успех беларуской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open в Нью-Йорке. Ее победа стала гордостью соотечественников, и мы знаем, что вы должны гордиться ее достижениями.

С надеждой на грядущий год, мы молимся о вашем здоровье и благополучии, а также о дальнейшем прогрессе в достижении наших общих целей от имени народов Соединенных Штатов и беларуси».

К слову, стоит упомянуть, что Соболенко живет в Майами. И с беларусью ее мало что связывает...