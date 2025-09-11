Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кринж дня. Фейспалм от Бекхэма. Трамп через лукашенко поздравил Соболенко
11 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:26
Кринж дня. Фейспалм от Бекхэма. Трамп через лукашенко поздравил Соболенко

Дэвиду очень нравится компания Арины, а президент США написал письмо лукашенко

Кринж дня. Фейспалм от Бекхэма. Трамп через лукашенко поздравил Соболенко
За последние два дня известные персоны «возбудились» от триумфа «нейтралки» Арины Соболенко на US Open 2025.

Так, легендарному экс-футболисту Дэвиду Бекхэму очень понравилась компания Соболенко. Он публиковал с ней совместную фотографию в Instagram и прям так и подписал: «Отличный вечер в отличной компании». А еще Бекхэм не против «затусить» и с Марией Шараповой.

Забавно, что Карлоса Алькараса с действительно топовым выступления на американском мейджором Бекхэм не поздравил.

Но больше всего отличился Дональд Трамп. Видимо, президенту США настолько понравился его визит на мужской финал USO, что он решил вспомнить и о женском. Правда, в контексте... В контексте поздравления александра лукошенко с днем рождения! Перлы Трампа приводим ниже:

«Уважаемый господин лукашенко! Мелания присоединяется ко мне в передаче наилучших пожеланий по случаю вашего дня рождения.

Мы особенно рады отметить выдающийся успех беларуской теннисистки Арины Соболенко на турнире US Open в Нью-Йорке. Ее победа стала гордостью соотечественников, и мы знаем, что вы должны гордиться ее достижениями.

С надеждой на грядущий год, мы молимся о вашем здоровье и благополучии, а также о дальнейшем прогрессе в достижении наших общих целей от имени народов Соединенных Штатов и беларуси».

К слову, стоит упомянуть, что Соболенко живет в Майами. И с беларусью ее мало что связывает...

