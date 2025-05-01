«В ней есть немного магии». В начале сезона Свитолина сменила бренд ракетки
Элина Свитолина играет новой ракеткой
Украинская теннисистка Элина Свитолина сменила бренд теннисной ракетки вначале этого сезона, накануне старта Открытого чемпионата Австралии.
Решение Элины отказаться от Wilson – бренда, которым она пользовалась большую часть своей карьеры, ради относительно неизвестного имени в мире тенниса вызвало некоторое удивление.
Diadem – американская фирма, которая существует всего десять лет. Как и все теннисные бренды, Diadem разрабатывает собственные линейки ракеток и струн.
Элина Свитолина играет ракеткой из серии Axis, которая ориентирована на создание максимального вращения. Ракетки Diadem Axis оснащены рамой Air Foil, которая оптимизирует скорость замаха и способствует генерации вращения теннисного мяча. Они также используют технологию Precision + Strike Zone, которая смещает наиболее натянутую зону струн выше по раме, чтобы она совпадала с точкой удара игрока.
Как и другие модели бренда Diadem, ракетки Axis оснащены Kraibon – революционным эластомером, применяемым в автоспорте и аэрокосмической отрасли, который, поглощает вибрации для максимального комфорта теннисиста. Это уже третье поколение системы стабилизации гибкости.
«Что-то менять в конце карьеры — никогда не просто», – призналась Элина еще на Australian Open, говоря о смене ракетки. – «Но я действительно чувствую себя с ней отлично, тренировки прошли супер. Она тяжелее или легче? Скажем так, в ней есть немного магии. Надеюсь, она принесет мне много побед».
С новой Свитолина дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (проиграв будущему чемпиону), четвертьфинала в Индиан-Уэллсе (снова уступив будущему чемпиону), выиграла титул в Руане и дошла до полуфинала в Мадриде, где до этого никогда не проходила дальше второго раунда. А теперь – 11 побед подряд на грунте без проигрыша сета.
✍️ As you may remember, earlier this year Elina Svitolina switched to a new racket made by Diadem.— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) April 30, 2025
At the time, her decision to leave Wilson—the brand she had used for most of her career—for a relatively unknown name in the tennis world raised some eyebrows.
🎙️ “What can I say… pic.twitter.com/ngbz7y139V
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