«В ней есть немного магии». В начале сезона Свитолина сменила бренд ракетки

Украинская теннисистка Элина Свитолина сменила бренд теннисной ракетки вначале этого сезона, накануне старта Открытого чемпионата Австралии.

Решение Элины отказаться от Wilson – бренда, которым она пользовалась большую часть своей карьеры, ради относительно неизвестного имени в мире тенниса вызвало некоторое удивление.

Diadem – американская фирма, которая существует всего десять лет. Как и все теннисные бренды, Diadem разрабатывает собственные линейки ракеток и струн.

Элина Свитолина играет ракеткой из серии Axis, которая ориентирована на создание максимального вращения. Ракетки Diadem Axis оснащены рамой Air Foil, которая оптимизирует скорость замаха и способствует генерации вращения теннисного мяча. Они также используют технологию Precision + Strike Zone, которая смещает наиболее натянутую зону струн выше по раме, чтобы она совпадала с точкой удара игрока.

Как и другие модели бренда Diadem, ракетки Axis оснащены Kraibon – революционным эластомером, применяемым в автоспорте и аэрокосмической отрасли, который, поглощает вибрации для максимального комфорта теннисиста. Это уже третье поколение системы стабилизации гибкости.

«Что-то менять в конце карьеры — никогда не просто», – призналась Элина еще на Australian Open, говоря о смене ракетки. – «Но я действительно чувствую себя с ней отлично, тренировки прошли супер. Она тяжелее или легче? Скажем так, в ней есть немного магии. Надеюсь, она принесет мне много побед».

С новой Свитолина дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (проиграв будущему чемпиону), четвертьфинала в Индиан-Уэллсе (снова уступив будущему чемпиону), выиграла титул в Руане и дошла до полуфинала в Мадриде, где до этого никогда не проходила дальше второго раунда. А теперь – 11 побед подряд на грунте без проигрыша сета.

