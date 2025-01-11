ФОТО. 16 известных футболистов, у которых нет девушки. №11 вас удивит
Игроки, которые выступают на топ-уровне без поддержки второй половинки
Не все звездные футболисты имеют романтические отношения.
На просторах соцсети X был опубликован список футболистов, которые всё ещё не имеют девушки.
У кого-то уже были отношения, а кто-то всё ещё в ожидании «той самой».
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Sport.ua внимательно изучил список и откинул несколько футболистов, которые всё-таки нашли свою любовь (например, Ламин Ямал встречается с Алекс Падильей, у Кунде также есть девушка, с которой они не афишируют отношения).
Список выглядит следующим образом:
№1. Жоау Феликс; №2. Даниэль Мальдини; №3. Мэйсон Маунт; №4. Джамал Мусиала; №5. Леви Колуилл; №6. Эдуардо Камавинга; №7. Ибраима Конате; №8. Джейдон Санчо; №9. Эмиль Смит-Роу; №10. Ансу Фати; №11. Килиан Мбаппе; №12. Эрик Гарсия; №13. Педри; №14. Хави Симонс; №15. Такефуса Кубо; №16. Сон Хын Мин.
Top 20 Footballers who are single— DEAR GOD🇬🇧💙🥼 (@mrlamar01) January 10, 2025
Number 10 & 20 will shock you🤯
A thread pic.twitter.com/HEa1NDvYue
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