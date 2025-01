ФОТО. 16 известных футболистов, у которых нет девушки. №11 вас удивит

Не все звездные футболисты имеют романтические отношения.

На просторах соцсети X был опубликован список футболистов, которые всё ещё не имеют девушки.

У кого-то уже были отношения, а кто-то всё ещё в ожидании «той самой».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Sport.ua внимательно изучил список и откинул несколько футболистов, которые всё-таки нашли свою любовь (например, Ламин Ямал встречается с Алекс Падильей, у Кунде также есть девушка, с которой они не афишируют отношения).

Список выглядит следующим образом:

№1. Жоау Феликс; №2. Даниэль Мальдини; №3. Мэйсон Маунт; №4. Джамал Мусиала; №5. Леви Колуилл; №6. Эдуардо Камавинга; №7. Ибраима Конате; №8. Джейдон Санчо; №9. Эмиль Смит-Роу; №10. Ансу Фати; №11. Килиан Мбаппе; №12. Эрик Гарсия; №13. Педри; №14. Хави Симонс; №15. Такефуса Кубо; №16. Сон Хын Мин.

