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11 января 2025, 02:22 |
290
1

ФОТО. 16 известных футболистов, у которых нет девушки. №11 вас удивит

Игроки, которые выступают на топ-уровне без поддержки второй половинки

11 января 2025, 02:22 |
290
1
ФОТО. 16 известных футболистов, у которых нет девушки. №11 вас удивит
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Не все звездные футболисты имеют романтические отношения.

На просторах соцсети X был опубликован список футболистов, которые всё ещё не имеют девушки.

У кого-то уже были отношения, а кто-то всё ещё в ожидании «той самой».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Sport.ua внимательно изучил список и откинул несколько футболистов, которые всё-таки нашли свою любовь (например, Ламин Ямал встречается с Алекс Падильей, у Кунде также есть девушка, с которой они не афишируют отношения).

Список выглядит следующим образом:

№1. Жоау Феликс; №2. Даниэль Мальдини; №3. Мэйсон Маунт; №4. Джамал Мусиала; №5. Леви Колуилл; №6. Эдуардо Камавинга; №7. Ибраима Конате; №8. Джейдон Санчо; №9. Эмиль Смит-Роу; №10. Ансу Фати; №11. Килиан Мбаппе; №12. Эрик Гарсия; №13. Педри; №14. Хави Симонс; №15. Такефуса Кубо; №16. Сон Хын Мин.

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фото lifestyle Жоау Феликс Даниэль Мальдини Мэйсон Маунт Джамал Мусиала Леви Колуилл Эдуардо Камавинга Ибраима Конате Джейдон Санчо Эмиль Смит-Роу Ансу Фати Педри Хави Симонс Такефуса Кубо Сон Хын Мин
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Lulinnha
Ну это тема щепетильно тонкая. Тут момент не в скромности. А в том что у каждого свой взгляд на половой интерес. 
Кто готов сходить на свидание. А кто-то завести пятеро детей... 
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