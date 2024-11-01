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01 ноября 2024, 03:16 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:48
229
2

ФОТО. У звездного футболиста Барселоны новая девушка. Очень красивая

Наконец стало известно с кем встречается Жюль Кунде

01 ноября 2024, 03:16 | Обновлено 01 ноября 2024, 03:48
229
2
ФОТО. У звездного футболиста Барселоны новая девушка. Очень красивая
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде состоит в романтических отношениях с американской инфлюенсеркой Даймонд Фостер.

Об этом сообщает специализированный аккаунт «Game, set and match».

Пару заметили в ресторане «La Capannina», который находится на острове Капри, Италия.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Даймонд незаметно посещала некоторые игры Кунде, а также поддерживала футболиста с трибун во время Евро-2024.

В настоящее время пара не следит друг за другом в социальных сетях, что, как полагают, является частью их договоренности о сохранении отношений в тайне.

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Жюль Кунде Барселона сборная Франции по футболу фото lifestyle девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Муґунот Уух
дуже красива? ну-ну
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Serhii P.
не хоче світитися з такою страшненькою
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