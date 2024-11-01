ФОТО. У звездного футболиста Барселоны новая девушка. Очень красивая
Наконец стало известно с кем встречается Жюль Кунде
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде состоит в романтических отношениях с американской инфлюенсеркой Даймонд Фостер.
Об этом сообщает специализированный аккаунт «Game, set and match».
Пару заметили в ресторане «La Capannina», который находится на острове Капри, Италия.
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Даймонд незаметно посещала некоторые игры Кунде, а также поддерживала футболиста с трибун во время Евро-2024.
В настоящее время пара не следит друг за другом в социальных сетях, что, как полагают, является частью их договоренности о сохранении отношений в тайне.
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