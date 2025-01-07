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Кубок Английской лиги
Арсенал
07.01.2025 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 января 2025, 15:03 |
37
0

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок 7 января в 22:00 по Киеву

07 января 2025, 15:03 |
37
0
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги по футболу 2024/25 между командами Арсенал и Ньюкасл.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В системе канониров находится украинский защитник Александр Зинченко.

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Арсенал – Ньюкасл
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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