ОФИЦИАЛЬНО. Известный нидерландец возглавил сборную Индонезии

48-летний нидерландский специалист Патрик Клюйверт официально возглавил сборную Индонезии по футболу.

В тренерской карьере Клюйверта уже были интересные национальные команды. В 2015 году он работал главным тренером сборной Кюрасао, которую сейчас возглавляет известный нидерландский специалист Дик Адвокат.

Кроме того, Клюйверт занимал должность ассистента главного тренера в сборных Камеруна и Нидерландов.

Свою выдающуюся игровую карьеру бывший форвард провел в таких клубах, как «Аякс», «Милан», «Барселона», «Ньюкасл», ПСВ, «Валенсия» и «Лилль».

Сейчас сборная Индонезии занимает 127-е место в рейтинге ФИФА. В квалификации к ЧМ-2026 команда находится на третьем месте в отборочной группе, где ее соперниками являются Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Китай и Бахрейн.