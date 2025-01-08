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08 января 2025, 14:10 |
247
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный нидерландец возглавил сборную Индонезии

Задачей Патрика Клюйверта выход на чемпионат мира 2026 года

08 января 2025, 14:10 |
247
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный нидерландец возглавил сборную Индонезии
Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний нидерландский специалист Патрик Клюйверт официально возглавил сборную Индонезии по футболу.

В тренерской карьере Клюйверта уже были интересные национальные команды. В 2015 году он работал главным тренером сборной Кюрасао, которую сейчас возглавляет известный нидерландский специалист Дик Адвокат.

Кроме того, Клюйверт занимал должность ассистента главного тренера в сборных Камеруна и Нидерландов.

Свою выдающуюся игровую карьеру бывший форвард провел в таких клубах, как «Аякс», «Милан», «Барселона», «Ньюкасл», ПСВ, «Валенсия» и «Лилль».

Сейчас сборная Индонезии занимает 127-е место в рейтинге ФИФА. В квалификации к ЧМ-2026 команда находится на третьем месте в отборочной группе, где ее соперниками являются Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Китай и Бахрейн.

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Олександр Сільченко Источник: X (Twitter)
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