Сенсационный конкурент Ливерпуля в АПЛ планирует сохранить своего лидера

Руководство английского «Ноттингем Форест» близко к продлению контракта со своим лидером. Об этом пишет издание Football Insider.

По информации издания, «Ноттингем» близок к продлению контракта с новозеландским форвардом Крисом Вудом.

Его действующее соглашение завершается в конце кампании, но ожидается, что их сотрудничество продолжится, поскольку обе стороны заинтересованы в построении проекта, сложившегося под руководством Нуна Эшпирита Санта.

В этом сезоне Крис Вуд провел 20 матчей, где отличился 12 голами и одним ассистом.«Лесники» находятся на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидера чемпионата «Ливерпуля» всего на 6 очков, имеющего игру в запасе.