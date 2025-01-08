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Англия
08 января 2025, 13:56 | Обновлено 08 января 2025, 13:57
564
0

Сенсационный конкурент Ливерпуля в АПЛ планирует сохранить своего лидера

Крис Вуд останется в «Ноттингем Форест»

08 января 2025, 13:56 | Обновлено 08 января 2025, 13:57
564
0
Сенсационный конкурент Ливерпуля в АПЛ планирует сохранить своего лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Вуд

Руководство английского «Ноттингем Форест» близко к продлению контракта со своим лидером. Об этом пишет издание Football Insider.

По информации издания, «Ноттингем» близок к продлению контракта с новозеландским форвардом Крисом Вудом.

Его действующее соглашение завершается в конце кампании, но ожидается, что их сотрудничество продолжится, поскольку обе стороны заинтересованы в построении проекта, сложившегося под руководством Нуна Эшпирита Санта.

В этом сезоне Крис Вуд провел 20 матчей, где отличился 12 голами и одним ассистом.«Лесники» находятся на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидера чемпионата «Ливерпуля» всего на 6 очков, имеющего игру в запасе.

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Крис Вуд Ноттингем Форест Английская Премьер-лига продление контракта чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Football Insider
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