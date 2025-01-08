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  4. Достигли договоренности. Возрастной голкипер Ньюкасла переедет в Аль-Шабаб
Англия
08 января 2025, 10:54 | Обновлено 08 января 2025, 10:55
306
0

Достигли договоренности. Возрастной голкипер Ньюкасла переедет в Аль-Шабаб

Мартин Дубравка решил покинуть Европу

08 января 2025, 10:54 | Обновлено 08 января 2025, 10:55
306
0
Достигли договоренности. Возрастной голкипер Ньюкасла переедет в Аль-Шабаб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Дубравка

Голкипер «Ньюкасла» и сборной Словакии Мартин Дубравка находится в шаге от перехода в команду «Аль-Шабаб».

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист достиг устной договоренности с клубом из Саудовской Аравии.

Такое решение связано с тем фактором, что Дубравка потерял постоянное место в основе команды.

В целом Мартин присоединился к сорокам летом 2018 года. За годы пребывания в клубе голкипер отыграл 171 поединок.

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Мартин Дубравка Ньюкасл Аль-Шабаб чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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