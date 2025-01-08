Достигли договоренности. Возрастной голкипер Ньюкасла переедет в Аль-Шабаб
Мартин Дубравка решил покинуть Европу
Голкипер «Ньюкасла» и сборной Словакии Мартин Дубравка находится в шаге от перехода в команду «Аль-Шабаб».
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист достиг устной договоренности с клубом из Саудовской Аравии.
Такое решение связано с тем фактором, что Дубравка потерял постоянное место в основе команды.
В целом Мартин присоединился к сорокам летом 2018 года. За годы пребывания в клубе голкипер отыграл 171 поединок.
⚪️⚫️🇸🇦 Martin Dubravka has an agreement in principle with Al Shabab over contract terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025
He’s waiting for Newcastle’s final decision/green light before joining the Saudi Pro League club. pic.twitter.com/0Qnut8X9UK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскую реликвию вернули в Украину
Майрис Бриедис посоветовал Александру закончить с боксом