«Чужая голова – сумерки». Именитый голкипер раскритиковал Любеновича

Бывший голкипер закарпатского «Миная» Александр Бандура раскритиковал главного тренера команды Желько Любеновича за некоторые интервью относительно своего ухода из клуба. Ветеран считает, что подобные вещи оказывают негативное влияние на атмосферу.

– Главный тренер Миная Желько Любенович последние полгода в своих интервью откровенно рассказывает, что не видит перспектив в команде, ему все надоело и он хочет уйти. Вы понимаете, в чем дело?

– Чужая голова – сумерки. Вы ведь знаете. Я могу только догадываться, почему да. Но я не хочу озвучивать. Футбол – это такая штука, что потом снова можно с человеком пересечься. Что тут скажешь? Это вам нужно с ним пообщаться, пусть он расскажет или со спортивным директором.

Ранее Александр Бандура похвалил руководство закарпатского клуба.