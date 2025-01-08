Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Минимальная сумма». Экс-игрок Динамо рассказал о своей зарплате в Шахтере
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 14:06 |
947
0

«Минимальная сумма». Экс-игрок Динамо рассказал о своей зарплате в Шахтере

Сергей Кравченко назвал сумму, которую получал во время пребывания в донецком клубе

08 января 2025, 14:06 |
947
0
«Минимальная сумма». Экс-игрок Динамо рассказал о своей зарплате в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кравченко

Бывший игрок киевского «Динамо» и некоторых других украинских клубов Сергей Кравченко рассказал о своем первом профессиональном контракте и зарплате, которую получал:

‒ Первый ваш профессиональный контракт был с «Шахтером» – какую зарплату получили?

– Да, когда мне было 19 лет. 200 долларов – тогда была минимальная сумма. Потом, правда, немного подняли зарплату (дважды по 100 долларов) и в итоге максимальная моя зарплата в «Шахтере-2» была 400 долларов.

– Тогда еще не было дороги в Мариуполь?

‒ Шутить о «Мариуполе» стали позже. Мне никто не предлагал в Высшей лиге играть. Сначала был «Шахтер-2», потом – «Шахтер-3», а в «Мариуполь» отправляли уже игроков, которых подпускали в первую команду, а я туда не попал.

Продление контракта мне не предлагали, потому что для первой команды не подходил – физическими данными не отличался, а футбол в то время – сила, мощь и скорость. У меня тогда таких качеств не было, поэтому и не пролонгировали контракт, – рассказал Кравченко.

По теме:
КАРАВАЕВ: «Так сложилась ситуация, что у нас еще две игры в Лиге Европы»
«Чужая голова – сумерки». Именитый голкипер раскритиковал Любеновича
Именитый клуб Первой лиги усилится иностранным тренером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Кравченко
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 07 января 2025, 16:40 23
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ

Илон Маск может стать владельцем «Ливерпуля»

Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Футбол | 07 января 2025, 16:43 15
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера

Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08.01.2025, 08:02
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба
Футбол | 08.01.2025, 11:26
В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба
В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба
Реал нашел в нетоповом чемпионате двух защитников, которые усилят клуб
Футбол | 08.01.2025, 13:36
Реал нашел в нетоповом чемпионате двух защитников, которые усилят клуб
Реал нашел в нетоповом чемпионате двух защитников, которые усилят клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 4
Футбол
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
07.01.2025, 23:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем