«Минимальная сумма». Экс-игрок Динамо рассказал о своей зарплате в Шахтере

Бывший игрок киевского «Динамо» и некоторых других украинских клубов Сергей Кравченко рассказал о своем первом профессиональном контракте и зарплате, которую получал:

‒ Первый ваш профессиональный контракт был с «Шахтером» – какую зарплату получили?

– Да, когда мне было 19 лет. 200 долларов – тогда была минимальная сумма. Потом, правда, немного подняли зарплату (дважды по 100 долларов) и в итоге максимальная моя зарплата в «Шахтере-2» была 400 долларов.

– Тогда еще не было дороги в Мариуполь?

‒ Шутить о «Мариуполе» стали позже. Мне никто не предлагал в Высшей лиге играть. Сначала был «Шахтер-2», потом – «Шахтер-3», а в «Мариуполь» отправляли уже игроков, которых подпускали в первую команду, а я туда не попал.

Продление контракта мне не предлагали, потому что для первой команды не подходил – физическими данными не отличался, а футбол в то время – сила, мощь и скорость. У меня тогда таких качеств не было, поэтому и не пролонгировали контракт, – рассказал Кравченко.