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  4. «Мне важно, чтобы он улыбался». Раньери оценил игру Довбика и Дибалы
Италия
08 января 2025, 14:25 |
288
0

«Мне важно, чтобы он улыбался». Раньери оценил игру Довбика и Дибалы

Наставник «Ромы» прокомментировал выступления форвардов клуба

08 января 2025, 14:25 |
288
0
«Мне важно, чтобы он улыбался». Раньери оценил игру Довбика и Дибалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал игру форвардов римской команды – Артема Довбика и Пауло Дибалы:

Для меня форварды должны быть лучшими игроками и демонстрировать на футбольном поле все свои качества. Если игроки устают и я вижу, что им становится тяжело, то должен заменить их и предоставить возможность отдохнуть.

Я часто вижу Дибалу с хорошим настроением. Мне важно, чтобы он улыбался. Если игроки выходят на поле с улыбкой на лице, они наполняют ваши сердца и облегчают вам работу. Пауло в невероятной форме.

Кроме того, нужно отметить работу Довбика – он много старается и выполняет все, что от него требуется. Артем сделал внушительный вклад в успехи нашей команды», – рассказал Раньери.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» впечатлил руководство своей игрой и поэтому останется в клубе.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Пауло Дибала Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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