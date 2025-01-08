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  4. Реал нашел в нетоповом чемпионате двух защитников, которые усилят клуб
Испания
08 января 2025, 13:36 |
521
0

Реал нашел в нетоповом чемпионате двух защитников, которые усилят клуб

«Спортинг» может продать Усмана Диоманде и Зено Дебаста

08 января 2025, 13:36 |
521
0
Реал нашел в нетоповом чемпионате двух защитников, которые усилят клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Диоманде

Мадридский «Реал» интересуется двумя защитниками лиссабонского «Спортинга»: ивуарийцем Усманом Диоманде и бельгийцем Зено Дебастом. Об этом сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб уже отправил делегацию в Лиссабон на переговоры по трансферам сразу двух 21-летних футболистов, суммарная стоимость которых по версии Transfermarkt составляет 64 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Усман Диоманде провел 24 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. На счету Зено Дебаста 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 22 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Мохамедом Салахом.

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Усман Диоманде Реал Мадрид Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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