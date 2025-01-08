Реал нашел в нетоповом чемпионате двух защитников, которые усилят клуб

Мадридский «Реал» интересуется двумя защитниками лиссабонского «Спортинга»: ивуарийцем Усманом Диоманде и бельгийцем Зено Дебастом. Об этом сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб уже отправил делегацию в Лиссабон на переговоры по трансферам сразу двух 21-летних футболистов, суммарная стоимость которых по версии Transfermarkt составляет 64 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Усман Диоманде провел 24 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. На счету Зено Дебаста 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 22 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Мохамедом Салахом.