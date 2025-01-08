КАРАВАЕВ: «Так сложилась ситуация, что у нас еще две игры в Лиге Европы»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев назвал главное отличие нынешнего тренировочного собрания киевского клуба.

– За эти два дня заметили какое-то отличие от предыдущих сборов, ведь это далеко не первые зимние сборы с «Динамо» для вас. В этот раз подготовка впервые выйдет растянутой на полтора месяца?

– Отличается то, что на этот раз мы рано собрались. Так сложилась ситуация, что у нас еще есть две официальные игры в Лиге Европы в январе, и это немного необычно. А что касается нагрузки, ничего особенного, она такая, какая и должна быть в первые дни, постепенно, понемногу увеличивается, – сказал Караваев.

У «Динамо» осталось еще две игры в основном этапе Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского сыграют против «Галатасарая» и РФШ.

Ранее Александр Караваев назвал главную проблему «Динамо» на учебно-тренировочном собрании.