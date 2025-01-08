УАФ еще не договорилась с топ-тренером. Когда он может приехать в Украину?

Украинская ассоциация футбола еще не договорилась с бывшим немецким тренером Юргеном Клоппом относительно приезда в Украину, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, легендарный тренер не против посетить Киев с мастер-классом для украинских специалистов, но пока его переговоры с УАФ не привели ни к каким договоренностям.

Отмечается, что для УАФ было бы идеально пригласить Клоппа на вторую половину февраля, когда большинство тренеров клубов УПЛ будет находиться в Украине.

Ранее в Украину с мастер-классом по приглашению УАФ приезжал Ральф Рангник.