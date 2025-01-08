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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 13:14 | Обновлено 08 января 2025, 13:15
863
1

УАФ еще не договорилась с топ-тренером. Когда он может приехать в Украину?

Юрген Клопп не против визита в Киев

08 января 2025, 13:14 | Обновлено 08 января 2025, 13:15
863
1
УАФ еще не договорилась с топ-тренером. Когда он может приехать в Украину?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Украинская ассоциация футбола еще не договорилась с бывшим немецким тренером Юргеном Клоппом относительно приезда в Украину, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, легендарный тренер не против посетить Киев с мастер-классом для украинских специалистов, но пока его переговоры с УАФ не привели ни к каким договоренностям.

Отмечается, что для УАФ было бы идеально пригласить Клоппа на вторую половину февраля, когда большинство тренеров клубов УПЛ будет находиться в Украине.

Ранее в Украину с мастер-классом по приглашению УАФ приезжал Ральф Рангник.

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Юрген Клопп Ральф Рангник Украинская ассоциация футбола мастер-класс ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Lulinnha
Как платить всяким кураторам арбитров или на артиста Баранку то деньги есть. А договориться с Юргеном не могут...  
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