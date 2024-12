«Надо время». Лидер МЮ оценил влияние Аморима на игру команды

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд поделился эмоциями от победного матча против Виктории (2:1) в шестом туре основного раунда Лиги Европы, где он оформил дубль.

«Под руководством Рубена Аморима становится все лучше и лучше. Нам все еще нужно больше времени. Речь идет о том, чтобы собрать наши усилия вместе и добиться этого. Но это все еще нуждается в практике и времени.

Я знаю, что это звучит странно, но мы не проводим достаточно времени на тренировочной площадке! – сказал Расмус.

Ранее эмоциями от победы над «Викторией» поделился сам Рубен Аморим.

🔴📈 Højlund: “It’s getting better and better under Rúben Amorim”.



“We still need more time. It's about getting our routines together and its getting there. But it still needs practice and time. I know sounds odd, but we don't get enough time on the training ground!”, told TNT. pic.twitter.com/tt9jkpUloD