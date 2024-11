Полузащитник Манчестер Сити не уверен, что продолжит контракт с клубом

33-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне прокомментировал, будет ли он продолжать контракт с клубом.

«Сначала я думал о своем здоровье. Пока я был травмирован, у меня не было времени думать о новом контракте. Да, соглашение рассчитано до июня 2025 года, и я не знаю, что будет дальше.

Сейчас я просто хочу вернуться на поле и восстановиться после травм. Это главное. Все остальное должно прийти само собой. Знаю, что будет много вопросов и разговоров, но пока я не знаю, что будет с контрактом».

Кевин де Брюйне восстановился после травмы бедра в конце октября. В этом сезоне де Брюйне сыграл 6 матчей в АПЛ и забил один гол.

Также полузащитник выступает за сборную Бельгии, которая в марте встретится с сборной Украины в матчах плей-офф Лиги наций за место в Лиге А.

