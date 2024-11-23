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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 16:31 |
376
0

Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25

23 ноября 2024, 16:31 |
376
0
Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 14-й тур, 23 ноября

Динамо – Черноморец – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 16

ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.

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Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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