Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 14-й тур, 23 ноября

Динамо – Черноморец – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ванат, 16

ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.