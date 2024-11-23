Украина. Премьер лига23 ноября 2024, 16:31 |
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Динамо – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ 2024/25
23 ноября 2024, 16:31 |
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23 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 14-й тур, 23 ноября
Динамо – Черноморец – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ванат, 16
ГОЛ! 1:0 Ванат, 16 мин.
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