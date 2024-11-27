Диего СИМЕОНЕ: «В новом формате Лиги чемпионов нужно много забивать»

26 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов испанский «Атлетико» уничтожил чешскую «Спарту» со счетом 6:0.

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Мы сыграли так, как и планировали. Мы знали, что нужно забить как можно больше голов к перерыву и нам это удалось. Команда прекрасно понимала, что от нее требуется, не было недооценки соперника. Мы сразу думали о количестве голов. В новом формате Лиги чемпионов каждый мяч имеет значение. Кроме того, я рад за Коке и Гризманна – они помогают нам даже тогда, когда выходят со скамейки запасных».

Хулиан Альварес, форвард «Атлетико»: «Мы делим между собой штрафные удары. В первом моменте я сказал партнерам, что смогу забить прекрасный гол.

Ларс Фриис, главный тренер «Спарты»: «Мы сделали много ошибок, на таком уровне это непозволительно. Мы пытались комбинировать, но вместо этого теряли мяч. Нужно проснуться. Все несут ответственность за такой результат. Нас легко разбивали в контратаках. «Атлетико» – команда мирового уровня. Мы усвоили этот урок».

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

Спарта Прага – Атлетико – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89