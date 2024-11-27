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Лига Чемпионов
Спарта Прага
26.11.2024 19:45 – FT 0 : 6
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 11:04 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:05
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0

Диего СИМЕОНЕ: «В новом формате Лиги чемпионов нужно много забивать»

Мадридский клуб разгромил соперника со счетом 6:0

27 ноября 2024, 11:04 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:05
113
0
Диего СИМЕОНЕ: «В новом формате Лиги чемпионов нужно много забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

26 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов испанский «Атлетико» уничтожил чешскую «Спарту» со счетом 6:0.

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Мы сыграли так, как и планировали. Мы знали, что нужно забить как можно больше голов к перерыву и нам это удалось. Команда прекрасно понимала, что от нее требуется, не было недооценки соперника. Мы сразу думали о количестве голов. В новом формате Лиги чемпионов каждый мяч имеет значение. Кроме того, я рад за Коке и Гризманна – они помогают нам даже тогда, когда выходят со скамейки запасных».

Хулиан Альварес, форвард «Атлетико»: «Мы делим между собой штрафные удары. В первом моменте я сказал партнерам, что смогу забить прекрасный гол.

Ларс Фриис, главный тренер «Спарты»: «Мы сделали много ошибок, на таком уровне это непозволительно. Мы пытались комбинировать, но вместо этого теряли мяч. Нужно проснуться. Все несут ответственность за такой результат. Нас легко разбивали в контратаках. «Атлетико» – команда мирового уровня. Мы усвоили этот урок».

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

Спарта Прага – Атлетико – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Лига чемпионов Спарта Прага Атлетико Мадрид Диего Симеоне Хулиан Альварес Анхель Корреа Маркос Льоренте Антуан Гризманн
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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