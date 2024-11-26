Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и Атлетико Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Дженерали Арена в Чехии. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.

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Голами за испанский гранд отличились Хулиан Альварес (дубль), Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Анхель Корреа (дубль).

Атлетико за 5 туров главного еврокубкового турнира сумел набрать 9 очков из 15 возможных. В LIVE-таблице ЛЧ подопечные Диего Симеоне располагаются на 9-м месте.

Спарта потерпела третье поражение в этом сезоне Лиги чемпионов. У чешского коллектива в активе 4 набранных пункта и 28-я позиция.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Спарта Прага (Чехия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89