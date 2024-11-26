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Лига Чемпионов
Спарта Прага
26.11.2024 19:45 – FT 0 : 6
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 21:39 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:45
831
6

Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей

Поединок завершился со счетом 6:0, Альварес и Корреа оформили по два гола

26 ноября 2024, 21:39 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:45
831
6
Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и Атлетико Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Дженерали Арена в Чехии. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за испанский гранд отличились Хулиан Альварес (дубль), Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Анхель Корреа (дубль).

Атлетико за 5 туров главного еврокубкового турнира сумел набрать 9 очков из 15 возможных. В LIVE-таблице ЛЧ подопечные Диего Симеоне располагаются на 9-м месте.

Спарта потерпела третье поражение в этом сезоне Лиги чемпионов. У чешского коллектива в активе 4 набранных пункта и 28-я позиция.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Спарта Прага (Чехия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89

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Анхель Корреа Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Спарта Прага Лига чемпионов Маркос Льоренте Хулиан Альварес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
Жах, Спарта забула вийти на поле
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+1
Tower Bridge
Все конкуренты Шахты в пролёте.  Можно и не париться.)
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0
Cruyff
А міг Довбик покласти це дубль
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0
inspekcha85
И это даже без Довбика...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Samuel
Кореа навіть не треба грати весь матч, хватає вийти на останні 10 хв і він забє, усі його голи в цьому сезоні так і забиті 
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0
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