Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей
Поединок завершился со счетом 6:0, Альварес и Корреа оформили по два гола
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и Атлетико Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Дженерали Арена в Чехии. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за испанский гранд отличились Хулиан Альварес (дубль), Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Анхель Корреа (дубль).
Атлетико за 5 туров главного еврокубкового турнира сумел набрать 9 очков из 15 возможных. В LIVE-таблице ЛЧ подопечные Диего Симеоне располагаются на 9-м месте.
Спарта потерпела третье поражение в этом сезоне Лиги чемпионов. У чешского коллектива в активе 4 набранных пункта и 28-я позиция.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября
Спарта Прага (Чехия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:6
Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боснийский тренер намекает на возможность ухода?
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов