Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спарта – Атлетико – 0:6. Два дубля в матче. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Спарта Прага
26.11.2024 19:45 – FT 0 : 6
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 21:52 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:08
481
0

Спарта – Атлетико – 0:6. Два дубля в матче. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

26 ноября 2024, 21:52 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:08
481
0
Спарта – Атлетико – 0:6. Два дубля в матче. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спартой» и «Атлетико».

Игра прошла на «Дженнерали Арене» в Праге.

Счет в матче открыл Хулиан Альварес с «Атлетико» на 15-й минуте. На 43-й минуте Маркос Льоренте удвоил преимущество гостей. Во втором тайме Альварес забил третий гол для «матрасников». На 70-й минуте Антуан Гризманн сделал счет разгромным. Под конец матча забитым мячом отличился Анхель Корреа. Через 4 минуты Корреа забил второй гол в ворота «Спарты».

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября

Спарта – Атлетико – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Альварес, 15

ГОЛ! 0:2 Льоренте, 43

ГОЛ! 0:3 Альварес, 59

ГОЛ! 0:4 Гризманн, 70

ГОЛ! 0:5 Корреа, 85

ГОЛ! 0:6 Корреа, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
По теме:
Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Mирон MАРКЕВИЧ: «Из ПСВ Шахтеру не стоит играть вторым номером»
КРЫСЬКИВ: «Цель Шахтера – попасть в число 24 лучших команд Лиги чемпионов»
Атлетико Мадрид Спарта Прага Лига чемпионов Хулиан Альварес Маркос Льоренте видео голов и обзор Антуан Гризманн Анхель Корреа
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26 ноября 2024, 16:29 34
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пушич знает все сильные и слабые стороны соперника…

ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Футбол | 26 ноября 2024, 08:13 10
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко

Кристина Шацких уже не скрывает своих отношений с динамовцем

Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Футбол | 26.11.2024, 08:25
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Футбол | 26.11.2024, 08:56
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей
Футбол | 26.11.2024, 21:39
Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей
Два дубля. Атлетико уничтожил Спарту в Лиге чемпионов, отгрузив шесть мячей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
25.11.2024, 07:23
Футбол
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
26.11.2024, 06:51 3
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 4
Бокс
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
25.11.2024, 20:01 30
Футбол
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем