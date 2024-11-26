Спарта Прага

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спартой» и «Атлетико».

Игра прошла на «Дженнерали Арене» в Праге.

Счет в матче открыл Хулиан Альварес с «Атлетико» на 15-й минуте. На 43-й минуте Маркос Льоренте удвоил преимущество гостей. Во втором тайме Альварес забил третий гол для «матрасников». На 70-й минуте Антуан Гризманн сделал счет разгромным. Под конец матча забитым мячом отличился Анхель Корреа. Через 4 минуты Корреа забил второй гол в ворота «Спарты».

Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября

Спарта – Атлетико – 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Альварес, 15

ГОЛ! 0:2 Льоренте, 43

ГОЛ! 0:3 Альварес, 59

ГОЛ! 0:4 Гризманн, 70

ГОЛ! 0:5 Корреа, 85

ГОЛ! 0:6 Корреа, 89