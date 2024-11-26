Спарта Прага

Спарта – Атлетико – 0:6. Два дубля в матче. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спартой» и «Атлетико».
Игра прошла на «Дженнерали Арене» в Праге.
Счет в матче открыл Хулиан Альварес с «Атлетико» на 15-й минуте. На 43-й минуте Маркос Льоренте удвоил преимущество гостей. Во втором тайме Альварес забил третий гол для «матрасников». На 70-й минуте Антуан Гризманн сделал счет разгромным. Под конец матча забитым мячом отличился Анхель Корреа. Через 4 минуты Корреа забил второй гол в ворота «Спарты».
Лига чемпионов. 5-й тур. 26 ноября
Спарта – Атлетико – 0:6
Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризманн, 70, Корреа, 85, 89
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Альварес, 15
ГОЛ! 0:2 Льоренте, 43
ГОЛ! 0:3 Альварес, 59
ГОЛ! 0:4 Гризманн, 70
ГОЛ! 0:5 Корреа, 85
ГОЛ! 0:6 Корреа, 89
События матча
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