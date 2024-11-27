26.11.2024 21:45 – FT 2 : 0
Чемпионшип27 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:01
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0
Бернли – Ковентри Сити – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
27 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:01
13
0
26 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Бернли» и «Ковентри Сити».
«Бернли» одержал уверенную победу с результатом 2:0.
Чемпионшип Англии. 17 тур. 26 ноября
«Бернли» – «Ковентри Сити» – 2:0
Голы: Сармиенто 47, Иган-Райли, 80
Видеообзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Иган-Райли (Бёрнли).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Сармиенто (Бёрнли).
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