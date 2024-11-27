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Чемпионшип Англия
Бёрнли
26.11.2024 21:45 – FT 2 : 0
Ковентри Сити
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Чемпионшип
27 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:01
13
0

Бернли – Ковентри Сити – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

27 ноября 2024, 11:00 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:01
13
0
Бернли – Ковентри Сити – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Бернли» и «Ковентри Сити».

«Бернли» одержал уверенную победу с результатом 2:0.

Чемпионшип Англии. 17 тур. 26 ноября

«Бернли» – «Ковентри Сити» – 2:0

Голы: Сармиенто 47, Иган-Райли, 80

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Иган-Райли (Бёрнли).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Сармиенто (Бёрнли).
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Бернли Ковентри Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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