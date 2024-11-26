Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы

53-летний испанский наставник Жузеп Гвардиола является, пожалуй, самым успешным и ярким футбольным тренером современности. После ухода на пенсию легендарного шотландца Алекса Фергюсона место на самой вершине наставнического Олимпа какое-то время оставалось наполовину вакантным, так как за него с переменным успехом боролось сразу несколько тренеров, однако со временем именно Гвардиоле удалось воцариться на троне единолично и сейчас, как бы не пытались оспорить обратное почитатели таланта Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и других выдающихся тренеров, но именно Жузеп выглядит образцом для подражания, можно даже сказать – эталоном.

Впрочем, даже у великих случаются промашки. И сегодня мы поговорим о пяти наиболее неудачных матчах в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы, тем более что буквально на днях этот список пополнился. Но – обо всем в хронологическом порядке…

Бавария – Реал 0:4

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Первый очень болезненный погром в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы произошел 29 апреля 2014 года. Это был ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов, в котором «Бавария» под руководством испанского наставника принимала «Реал». Первый поединок этих команд, который состоялся в Мадриде за неделю до этого, принес минимальную победу «бланкос» (1:0), по причине чего шансы мюнхенцев выглядели вполне рабочими.

Впрочем, в Германии все довольно быстро пошло не по сценарию Гвардиолы. «Реал» уже к 20-й минуте выигрывал со счетом 2:0 благодаря двум мячам Серхио Рамоса, которые выдающийся центрбек мадридцев забил ударами головой после розыгрыша стандартных положений. Еще в первом тайме «Реал» поймал «Баварию» на контратаке, в результате которой Бензема и Бейл вывели на ударную позицию Роналду, а Криштиану в касание не оставил ни малейших шансов Мануэлю Нойеру, поразив ближний угол.

После перерыва «Бавария» так и не пришла в себя, хотя Гвардиола и удивил тактической заменой, выпустив вместо единственного номинального центрфорварда Марио Манджукича опорного хавбека Хави Мартинеса. На 72-й минуте Жузеп произвел двойную замену: вместо Рибери и Мюллера на поле объявились Гетце и Писарро, однако «Бавария» не наиграла даже на пресловутый «гол престижа», а на 90-й минуте Роналду мастерским ударом со штрафного окончательно поставил мюнхенский гранд на колени…

Интересно, что в финале ЛЧ-2013/14 «Реал» едва не проиграл «Атлетико», но сравнял счет на 90+3-й минуте, а в дополнительное время вырвал победу у находившихся уже в состоянии грогги «матрасников» со счетом 4:1. Что правда, Гвардиолу факт проигрыша будущему триумфатору турнира тогда вряд ли утешил…

Барселона – Манчестер Сити 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Следующее громкое фиаско в тренерской карьере Гвардиолы также произошло в Лиге чемпионов – турнире, который до определенного момента упорно отказывался покоряться «Манчестер Сити», наставником которого Жузеп стал летом 2016-го.

В своем первом же сезоне во главе «горожан» Гвардиола в групповом раунде Лиги чемпионов волею жребия был вынужден сыграть против «Барселоны» – клуба, где и начиналась выдающаяся наставническая карьера Жузепа. И в первом же очном противостоянии в третьем туре, которое состоялось 19 октября 2016 года, каталонцы на «Камп Ноу» камня на камне не оставили от подопечных Гвардиолы – 4:0.

Та игра стала бенефисом Лионеля Месси, который даже на фоне звездных оппонентов из «Манчестер Сити» выглядел словно пришелец с другой планеты – настолько легко и элегантно аргентинцу удавались финты, удары и забитые мячи. Месси отметился хет-триком, а еще заработал пенальти, который в концовке взялся исполнять Неймар. И пускай свою попытку с «точки» бразилец загубил, проиграв дуэль Вилли Кабальеро, вышедшему по ходу второго тайма на замену вместо полевого игрока, так как основной страж ворот «горожан» Клаудио Браво был удален, но уже через две минуты после этого Неймар все-таки забил. И сделал это он с передачи все того же неподражаемого Месси…

Любопытно, что уже в четвертом туре «Манчестер Сити» дома взял реванш у «Барселоны» со счетом 3:1, но то поражение так и оказалось единственным для каталонцев на групповой стадии: испанцы финишировали первыми, а англичане – вторыми. Далее «Сити» вылетел уже в 1/8 финала от «Монако» (5:3, 1:3), а вот «Барселона» сперва прошла ПСЖ (0:4, 6:1), но в четвертьфинале тоже оступилась – в битве с «Ювентусом» (0:3, 0:0).

Эвертон – Манчестер Сити 4:0

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В том же сезоне-2016/17 «Манчестер Сити», который еще только начинал познавать все принципы и детали футбола Жузепа Гвардиолы, потерпел еще одно болезненное фиаско. На этот раз в национальном чемпионате, причем не от кого-то из признанных грандов, а от крепкого середняка «Эвертона», возглавляемого в то время нидерландцем Рональдом Куманом.

15 января 2017 года в 21-м туре Премьер-лиги «ириски» неожиданно разбили «горожан», забив один мяч в первом тайме и три – после перерыва. Почин разгрому гостей на 34-й минуте положил Ромелу Лукаку. Бельгиец мастерски в касание поразил ближний угол после быстрой контратаки «Эвертона» и паса от Миральяса. Второй мяч, на 47-й минуте, с передачи Баркли забил уже сам бельгиец – он точно пробил в дальний нижний угол, не оставив шансов на спасение Клаудио Браво.

В конце концов, «Эвертон» забил третий мяч после еще одной быстрой контратаки – с паса Баркли дебютным голом в Премьер-лиге отличился Том Дэвис. А в компенсированное время точку в матче поставил нынешний лидер и герой «Аталанты», а в то время просто молодой резервист «ирисок» Адемола Лукман.

В том сезоне АПЛ «Манчестер Сити» с 78 зачетными пунктами в активе финишировал на третьем месте, пропустив вперед «Челси» (93 очка) и «Тоттенхэм» (86), но опередив «Ливерпуль» (76), «Арсенал» (75), «Манчестер Юнайтед» (69) и тот же «Эвертон» (61).

Манчестер Сити – Лестер 2:5

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27 сентября 2020 года в третьем туре английской Премьер-лиги сезона-2020/21 на «Этихаде» сошлись «Манчестер Сити» и «Лестер». Это был футбол времен активной фазы распространения ковида, из-за пандемии которого болельщикам в большинстве стран не разрешалось посещать стадионы…

Несмотря на то, что «горожане» уже на четвертой минуте открыли счет (великолепный удар в дальнюю «девятку» удался Марезу), «Лестер» не дрогнул, и ответил на это своими четырьмя голами! Еще до перерыва Джейми Варди восстановил равенство на табло, а во втором тайме английский голеадор оформил хет-трик. На 77-й минуте великолепный удар удался Джеймсу Мэддисону, который ответил Марезу, поразив дальний верхний угол ворот соперника, но сделал это с более дальней дистанции!

В заключительные десять минут команды обменялись голами. Сперва после углового отличился центрбек «Манчестер Сити» Натан Аке, а за две минуты до завершения основного времени пенальти (третий в матче – все в ворота «горожан»!) точным ударом реализовал хавбек «лис» Юри Тилеманс, взявшийся исполнять этот удар лишь потому, что Варди к тому моменту уже был заменен.

То поражение стало для «Манчестер Сити» первым в сезоне в рамках АПЛ, но не сыграло особой роли, так как «горожане» прошли турнир довольно стабильно и уверенно, чего нельзя сказать об их конкурентах. На финише команда Гвардиолы с 86 очками отпраздновала чемпионство, опередив «Манчестер Юнайтед» (74), «Ливерпуль» (69), «Челси» (67), «Лестер» (66) и всех остальных.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4

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Это громкое фиаско команды Гвардиолы случилось всего несколько дней назад – 23 ноября в рамках 12-го тура АПЛ-2024/25 «Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (0:4).

Лондонцы отправили в ворота соперника по два мяча в каждом из таймов, а Джеймс Мэддисон оформил дубль, наглядно продемонстрировав серьезные проблемы, которые на сегодняшний день есть у «Манчестер Сити».

Хуже всего для Гвардиолы то, что это поражение стало пятым для «Манчестер Сити» кряду. Настолько продолжительной негативной серии в тренерской карьере Жузепа еще не было, и пока неизвестно, как все это скажется на уверенности «горожан» в своих силах и способности их главного тренера держать удар.

Впрочем, Гвардиола явно не из робкого десятка. Недавно он продлил контракт с «Манчестер Сити», что на фоне серии негативных результатов и слухов о возможном исключении «горожан» из АПЛ за финансовые нарушения демонстрирует одно – испанец намерен бороться и дальше, и он точно сохраняет для этого мотивацию. Возможно, последние поражения как раз и станут для Жузепа и его подопечных тем самым «волшебным пинком», который позволит «Манчестер Сити» собраться и продемонстрировать, что текущий сезон для них еще очень рано считать провальным.