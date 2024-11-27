26.11.2024 21:45 – FT 3 : 0
Чемпионшип27 ноября 2024, 10:50 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:02
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Шеффилд Юнайтед – Оксфорд Юнайтед – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
27 ноября 2024, 10:50 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:02
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26 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Оксфорд Юнайтед».
«Шеффилд Юнайтед» одержал уверенную победу с результатом 3:0.
Чемпионшип Англии. 17 тур. 26 ноября
«Шеффилд Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед» – 3:0
Голы: О'Хэр 10, Кэмпбелл 26, Рак-Саки, 58
Видеообзор матча:
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Джезаран Рак-Саки (Шеффилд Юнайтед).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Tyrese Campbell (Шеффилд Юнайтед).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум О'Хейр (Шеффилд Юнайтед).
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