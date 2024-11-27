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Чемпионшип Англия
Шеффилд Юнайтед
26.11.2024 21:45 – FT 3 : 0
Оксфорд Юнайтед
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Чемпионшип
27 ноября 2024, 10:50 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:02
17
0

Шеффилд Юнайтед – Оксфорд Юнайтед – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

27 ноября 2024, 10:50 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:02
17
0
Шеффилд Юнайтед – Оксфорд Юнайтед – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч между «Шеффилд Юнайтед» и «Оксфорд Юнайтед».

«Шеффилд Юнайтед» одержал уверенную победу с результатом 3:0.

Чемпионшип Англии. 17 тур. 26 ноября

«Шеффилд Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед» – 3:0

Голы: О'Хэр 10, Кэмпбелл 26, Рак-Саки, 58

Видеообзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Джезаран Рак-Саки (Шеффилд Юнайтед).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Tyrese Campbell (Шеффилд Юнайтед).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум О'Хейр (Шеффилд Юнайтед).
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Шеффилд Юнайтед Оксфорд Юнайтед Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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