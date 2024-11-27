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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 10:30 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:16
346
0

«Возможно, ошеломит». Эксперт поделился ожиданиями от ПСВ – Шахтер

Евгений Левченко будет болеть за горняков

27 ноября 2024, 10:30 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:16
346
0
«Возможно, ошеломит». Эксперт поделился ожиданиями от ПСВ – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и донецким «Шахтером»:

«ПСВ играет дома и они являются фаворитами. Их шансы выглядят несколько выше, скажем так. На стороне команды Боша будет поддержка собственных фанов, а это психологическое преимущество. Также, если посмотреть по персоналиям, то, как по мне, состав у голландской команды мощнее. Однако при всем этом, я бы не называл «Шахтер» однозначным аутсайдером в этом противостоянии.

Обойдемся без прогноза. Буду болеть за «Шахтер». Надеюсь, что команда Пушича сможет зацепиться за ничью, а, возможно, и ошеломит ПСВ и выиграет».

Матч ПСВ – «Шахтер» состоится 27 ноября 2024 года в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер Евгений Левченко
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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