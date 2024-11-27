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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 00:35 | Обновлено 27 ноября 2024, 01:11
1064
0

День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

Лидерство в турнирной таблице захватил Интер с 13 очками из 15

27 ноября 2024, 00:35 | Обновлено 27 ноября 2024, 01:11
1064
0
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это был день разгромов – крупные победы одержали Атлетико, Байер, Барселона, Арсенал и Атланта.

В центральном матче игрового дня Бавария нанесла поражение ПСЖ со счетом 1:0.

Манчестер Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча, и Фейеноорд в гостях совершил суперкамбек (3:3).

Лидерство в турнирной таблице захватил Интер (13 очков из 15), переигравший РБ Лейпциг (1:0). По 12 баллов набрали Барселона и Ливерпуль.

Донецкий Шахтер занимает 27-е место с 4 очками накануне матча против ПСВ, который пройдет 27 ноября в Эйндховене.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

  • 19:45. Слован Братислава – Милан – 2:3
  • 19:45. Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6
  • 22:00. Бавария Мюнхен – ПСЖ – 1:0
  • 22:00. Байер Леверкузен – РБ Зальцбург – 5:0
  • 22:00. Барселона – Брест – 3:0
  • 22:00. Интер – РБ Лейпциг – 1:0
  • 22:00. Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3
  • 22:00. Спортинг – Арсенал – 1:5
  • 22:00. Янг Бойз – Аталанта – 1:6

🏆 Турнирная таблица ЛЧ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 5 4 1 0 7 - 0 13
2 Барселона 5 4 1 18 - 5 12
3 Ливерпуль 4 4 0 10 - 1 12
4 Аталанта 5 3 2 0 11 - 1 11
5 Байер 5 3 1 1 11 - 5 10
6 Монако 4 3 1 0 10 - 4 10
7 Арсенал 5 3 1 1 8 - 2 10
8 Спортинг Лиссабон 5 3 1 1 10 - 7 10
9 Брест 5 3 1 1 9 - 6 10
10 Боруссия Д 4 3 1 13 - 6 9
11 Бавария 5 3 2 12 - 7 9
12 Астон Вилла 4 3 1 6 - 1 9
13 Атлетико Мадрид 5 3 2 11 - 9 9
14 Милан 5 3 2 10 - 8 9
15 Манчестер Сити 5 2 2 1 13 - 7 8
16 Ювентус 4 2 1 1 7 - 5 7
17 Лилль 4 2 1 1 5 - 4 7
18 Селтик 4 2 1 1 9 - 9 7
19 Динамо Загреб 4 2 1 1 10 - 12 7
20 Фейеноорд 5 2 1 2 10 - 13 7
21 Реал Мадрид 4 2 2 9 - 7 6
22 Бенфика 4 2 2 7 - 5 6
23 Брюгге 4 2 2 3 - 6 6
24 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 7 - 5 5
25 Штутгарт 4 1 1 2 3 - 6 4
26 ПСЖ 5 1 1 3 3 - 6 4
27 Шахтер Донецк 4 1 1 2 2 - 5 4
28 Спарта Прага 5 1 1 3 5 - 14 4
29 Жирона 4 1 3 4 - 8 3
30 РБ Зальцбург 5 1 4 3 - 15 3
31 Болонья 4 0 1 3 0 - 5 1
32 Штурм Грац 4 0 4 1 - 6 0
33 РБ Лейпциг 5 0 5 4 - 10 0
34 Црвена Звезда 4 0 4 4 - 16 0
35 Слован Братислава 5 0 5 4 - 18 0
36 Янг Бойз 5 0 5 2 - 17 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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