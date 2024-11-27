День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Лидерство в турнирной таблице захватил Интер с 13 очками из 15
Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.
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Это был день разгромов – крупные победы одержали Атлетико, Байер, Барселона, Арсенал и Атланта.
В центральном матче игрового дня Бавария нанесла поражение ПСЖ со счетом 1:0.
Манчестер Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча, и Фейеноорд в гостях совершил суперкамбек (3:3).
Лидерство в турнирной таблице захватил Интер (13 очков из 15), переигравший РБ Лейпциг (1:0). По 12 баллов набрали Барселона и Ливерпуль.
Донецкий Шахтер занимает 27-е место с 4 очками накануне матча против ПСВ, который пройдет 27 ноября в Эйндховене.
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.
⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября
- 19:45. Слован Братислава – Милан – 2:3
- 19:45. Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6
- 22:00. Бавария Мюнхен – ПСЖ – 1:0
- 22:00. Байер Леверкузен – РБ Зальцбург – 5:0
- 22:00. Барселона – Брест – 3:0
- 22:00. Интер – РБ Лейпциг – 1:0
- 22:00. Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3
- 22:00. Спортинг – Арсенал – 1:5
- 22:00. Янг Бойз – Аталанта – 1:6
🏆 Турнирная таблица ЛЧ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2
|Барселона
|5
|4
|1
|18 - 5
|12
|3
|Ливерпуль
|4
|4
|0
|10 - 1
|12
|4
|Аталанта
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5
|Байер
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6
|Монако
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8
|Спортинг Лиссабон
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|9
|Брест
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|10
|Боруссия Д
|4
|3
|1
|13 - 6
|9
|11
|Бавария
|5
|3
|2
|12 - 7
|9
|12
|Астон Вилла
|4
|3
|1
|6 - 1
|9
|13
|Атлетико Мадрид
|5
|3
|2
|11 - 9
|9
|14
|Милан
|5
|3
|2
|10 - 8
|9
|15
|Манчестер Сити
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|16
|Ювентус
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|17
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18
|Селтик
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|19
|Динамо Загреб
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|20
|Фейеноорд
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|21
|Реал Мадрид
|4
|2
|2
|9 - 7
|6
|22
|Бенфика
|4
|2
|2
|7 - 5
|6
|23
|Брюгге
|4
|2
|2
|3 - 6
|6
|24
|ПСВ Эйндховен
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|25
|Штутгарт
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|26
|ПСЖ
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|27
|Шахтер Донецк
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|28
|Спарта Прага
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|3
|4 - 8
|3
|30
|РБ Зальцбург
|5
|1
|4
|3 - 15
|3
|31
|Болонья
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|32
|Штурм Грац
|4
|0
|4
|1 - 6
|0
|33
|РБ Лейпциг
|5
|0
|5
|4 - 10
|0
|34
|Црвена Звезда
|4
|0
|4
|4 - 16
|0
|35
|Слован Братислава
|5
|0
|5
|4 - 18
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0
|5
|2 - 17
|0
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