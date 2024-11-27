День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

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Это был день разгромов – крупные победы одержали Атлетико, Байер, Барселона, Арсенал и Атланта.

В центральном матче игрового дня Бавария нанесла поражение ПСЖ со счетом 1:0.

Манчестер Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча, и Фейеноорд в гостях совершил суперкамбек (3:3).

Лидерство в турнирной таблице захватил Интер (13 очков из 15), переигравший РБ Лейпциг (1:0). По 12 баллов набрали Барселона и Ливерпуль.

Донецкий Шахтер занимает 27-е место с 4 очками накануне матча против ПСВ, который пройдет 27 ноября в Эйндховене.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с Лигой чемпионов.

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

19:45. Слован Братислава – Милан – 2:3

19:45. Спарта Прага – Атлетико Мадрид – 0:6

22:00. Бавария Мюнхен – ПСЖ – 1:0

22:00. Байер Леверкузен – РБ Зальцбург – 5:0

22:00. Барселона – Брест – 3:0

22:00. Интер – РБ Лейпциг – 1:0

22:00. Манчестер Сити – Фейеноорд – 3:3

22:00. Спортинг – Арсенал – 1:5

22:00. Янг Бойз – Аталанта – 1:6

🏆 Турнирная таблица ЛЧ

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