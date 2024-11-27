Соперник помог удалением. Бавария переиграла ПСЖ в Мюнхене
Команда Компани переиграла мощного оппонента на своем поле
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 5-й тур.
«Бавария» – ПСЖ - 1:0
Гол: Ким Мин Дже, 38
Предупреждения: Коман, 68, Олисе, 77, Гнабри, 84 – Дембеле, 37, Хакими, 57, Мендеш, 71
Удаление: Дембеле, 57 (второе предупреждение)
«Бавария»: Нойер – Дэвис, Ким Мин Дже, Упамекано, Лаймер – Горецка, Киммих – Коман (Гнабри, 72), Мусиала, Сане (Олисе, 72) – Кейн.
ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Кан Ин, 65) – Баркола (Рамуш, 72), Руис (Асенсио, 83), Дембеле.
Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).
Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).
Удары (в створ): 17 (7) – 11 (3)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 1 – 2.
БАВАРИЯ - ПСЖ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
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