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Бавария
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:12
428
3

Соперник помог удалением. Бавария переиграла ПСЖ в Мюнхене

Команда Компани переиграла мощного оппонента на своем поле

27 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:12
428
3
Соперник помог удалением. Бавария переиграла ПСЖ в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 5-й тур.

«Бавария» – ПСЖ - 1:0

Гол: Ким Мин Дже, 38

Предупреждения: Коман, 68, Олисе, 77, Гнабри, 84 – Дембеле, 37, Хакими, 57, Мендеш, 71

Удаление: Дембеле, 57 (второе предупреждение)

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Ким Мин Дже, Упамекано, Лаймер – Горецка, Киммих – Коман (Гнабри, 72), Мусиала, Сане (Олисе, 72) – Кейн.

ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Кан Ин, 65) – Баркола (Рамуш, 72), Руис (Асенсио, 83), Дембеле.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия).

Удары (в створ): 17 (7) – 11 (3)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 1 – 2.

БАВАРИЯ - ПСЖ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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Макс Максов
ПСЖ поки провалює цю ЛЧ! А нема чого підписувати гравців з боліт!
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+1
Андрій Шевченко
Баварія просто морок....
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+1
pol-55
Сане знову лупить, але як останнім часом мимо,Мусіала сьогодні ефектний ,але не ефективний,Кавані випускає Мюллера для рекордів(кількість матч),пора йому на відпочинок,Гаррі кинули на чорнову роботу,але є 3 очки.Далі буде.
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0
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