Бавария – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
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Во вторник, 26 ноября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится матч 5-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором сыграют местная «Бавария» и французский ПСЖ.
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В сводной турнирной таблице Лиги чемпионов «Бавария» занимает 17-е место с 6 очками. Она обыграла «Динамо» из Загреба (9:2), проиграла «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4), а затем добилась победы над «Бенфикой» (1:0).
У ПСЖ 25-я позиции при четырех очках. Парижане обыграли «Жирону» (1:0), уступили лондонскому «Арсеналу» (0:2), разошлись миром с ПСВ (1:1) и проиграли «Атлетико» Мадрид (1:2)
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – ПСЖ, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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