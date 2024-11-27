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Бавария
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 08:37 | Обновлено 27 ноября 2024, 08:50
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У Баварии 7 подряд сухих матчей. Компани рассказал о битве против ПСЖ

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Бавария» переиграла ПСЖ со счетом 1:0

27 ноября 2024, 08:37 | Обновлено 27 ноября 2024, 08:50
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У Баварии 7 подряд сухих матчей. Компани рассказал о битве против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Вечером 25 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Бавария» переиграла ПСЖ со счетом 1:0.

Венсан Компани, главный тренер Баварии: «Конечно, я доволен. Мы хотели, чтобы болельщики ушли домой довольными, и сегодня это так. Наш прессинг в первом тайме был просто очень, очень хорошим. Мы могли бы забить еще один или два гола, тогда игра была бы немного спокойнее. Но в целом это была хорошая игра. Гол Ким Мин Дже? Я видел его тренировки целую неделю. И у него есть что-то особенное. Со временем получается уверенность, и приходит результат со временем. Гарри Кейн вовлечен в игру, и поэтому команда выступает успешно».

Мануэль Нойер, вратарь Баварии: «Мы столкнулись с опасной командой из Парижа. Нам пришлось много перемещаться, чтобы мяч двигался. Соперники пытались оказать на нас давление, но мы сохраняли спокойствие. Мы пытались найти открытых игроков. Возможно, играли лучше, когда было 11 на 11 (до удаления Дембеле). Мы рады трем очкам дома, теперь у нас три подряд домашних победы в Лиге чемпионов.

Что больше всего впечатлило? Наша готовность упорно работать. Переходы после потери мяча, мы оказывали давление на соперника, чтобы он терял мяч. И переходы на половину поля соперника тоже сработали хорошо, так как мы создали много угроз.

7 подряд сухих матчах Баварии во всех турнирах? Все зависит от нашего настроя и уверенности, не только от линии защиты, но и от всей команды. Игроки нападения также довольны победой с сухим матчем. Этот настрой и сосредоточенность в каждом оборонительном действии выделяют нас сейчас».

Леон Горецка, полузащитник Баварии: «Это была чрезвычайно напряженная игра. Мы заранее знали, чего ожидать. По составу было видно, что они старались много держать мяч с четырьмя полузащитниками и хотели проверить нас, чтобы увидеть, как далеко мы зайдем, но мы пошли до конца. Приятно, что нас за это вознаградили».

Ашраф Хакими, защитник ПСЖ: «Я не думаю, что что-то пошло не так. Мы старались сделать свою игру, мы знали, что сегодня будет сложная игра против сильной команды. Мы старались контролировать игру, но наши соперники прессинговали и хорошо удерживали мяч. Было сложно, но мы должны продолжать, усердно работать и сосредоточиться на последних трех играх. Мы знаем, что у нас молодая команда. Мы знаем, что нам нужно продолжать работать. Я думаю, что в некоторых играх мы потеряли очки, которых не заслуживали, но мы должны продолжать. Как я уже сказал, у нас еще есть три игры, которые мы должны выиграть, чтобы остаться в этом соревновании, в котором мы любим и заслуживаем играть».

​Лига чемпионов. 5-й тур, 27 ноября

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0

Гол: Ким Мин Дже, 38

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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