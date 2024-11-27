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Лига Чемпионов
Бавария
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 00:05 |
958
1

Бавария – ПСЖ – 1:0. Привоз россиянина, удаление Дембеле. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

27 ноября 2024, 00:05 |
958
1
Бавария – ПСЖ – 1:0. Привоз россиянина, удаление Дембеле. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ким мин Джэ, 38

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ким Мин Джэ, 1:0

События матча

57’
Усман Дембеле (ПСЖ) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ким Мин Джэ (Бавария).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Серж
Гол отличный. Филимонов стайл. Руки то помнят Странно, что перед собой уронил, у них принято за шиворот
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