Лига чемпионов27 ноября 2024, 00:05 |
958
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Бавария – ПСЖ – 1:0. Привоз россиянина, удаление Дембеле. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
27 ноября 2024, 00:05 |
958
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26 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.
❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября
Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ким мин Джэ, 38
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Ким Мин Джэ, 1:0
События матча
57’
Усман Дембеле (ПСЖ) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ким Мин Джэ (Бавария).
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