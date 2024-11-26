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26.11.2024 22:00 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 02:49 |
18
0

Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву

26 ноября 2024, 02:49 |
18
0
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

26 ноября на «Альянц-Арене» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бавария» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда, безусловно, остается наиболее статусной в немецком футболе. Но в последнее время она столкнулась с рядом серьезных вызовов. Если в позапрошлом сезоне откровенно повезло сохранить серебряную салатницу (за счет осечки в Дортмунде лидера, Боруссии), то в 2023/2024, несмотря на мощное усиление во главе с Кейном, не взяли ни единого трофея. Конечно, на это не могли не отреагировать - летом ожидаемо поменяли тренера, но внезапно сделали ставку на Венсана Компании. Потенциала рекордмейстеров сейчас хватает, чтобы лидировать в Бундеслиге, хотя и там бывали осечки с потерями очков. В Лиге чемпионов бельгиец со своими подопечными проиграл 0:1 Астон Вилле, а в Барселоне был и вовсе разгром 1:4. Но начиналось все с унизительных для загребского Динамо 9:2, а в крайнем туре забили единственный мяч в поединке с Бенфикой.

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ПСЖ

Клуб в прошлом сезоне играл под руководством Луиса Энрике. И, несмотря на уход ряда возрастных звезд - Неймара, Серхио Рамоса и Месси в том числе - получилось не только выиграть внутренние трофеи, но и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Но летом ушел Килиан Мбаппе, а покупать решили не новую полноценную звезду - вложили немало денег, но в перспективную молодежь. В целом, все складывается привычно: на внутренней арене уже получилось не просто выйти в лидеры, но и оторваться от преследователей. При этом в Лиге чемпионов французы, похоже, проваливаются. Они выиграли только первый матч, и то там единственный гол в ворота Жироны залетел во многом случайно. После этого были поражения Арсеналу и Атлетико при ничьей 1:1 дома с ПСВ.

Статистика личных встреч

Всего в Лиге чемпионов было сыграно 13 матчей, и у немцев минимальное преимущество: 7 побед при 6 поражениях. В том числе они победили в финале 2020-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Они слабо выступают на международной арене этой осенью, и в Мюнхене снова проиграют (коэффициент - 1,66).

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Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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