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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 10:38 |
820
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на суперкамбек Фейеноорда

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27 ноября 2024, 10:38 |
820
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на суперкамбек Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 26 ноября, «Манчестер Сити» неожиданно потерял очки с «Фейеноордом» на родном стадионе. «Горожане» вели в счете 3:0 еще на 74-й минуте, но в концовке встречи умудрились упустить такое солидное преимущество – ничья 3:3.

Теперь английский гранд имеет серию из 6 матчей подряд без побед.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Манчестре Сити» Жузепа Гвардиолы.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на суперкамбек Фейеноорда

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Фейеноорд Лига чемпионов видео
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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