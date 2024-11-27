Лига чемпионов27 ноября 2024, 10:38 |
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на суперкамбек Фейеноорда
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27 ноября 2024, 10:38 |
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В матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 26 ноября, «Манчестер Сити» неожиданно потерял очки с «Фейеноордом» на родном стадионе. «Горожане» вели в счете 3:0 еще на 74-й минуте, но в концовке встречи умудрились упустить такое солидное преимущество – ничья 3:3.
Теперь английский гранд имеет серию из 6 матчей подряд без побед.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Манчестре Сити» Жузепа Гвардиолы.
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на суперкамбек Фейеноорда
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