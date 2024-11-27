Киевское "Динамо" U-19 проводит первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25.

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Соперником столичной команды является клуб «2 Коррика» из Косово. Название команды означает дату 2 июля, это День независимости Косово (1990) от Сербии.

Первая игра состоится 27 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля.

Ответный матч пройдет 11 декабря в Приштине, столице Косова.

В предыдущем раунде Динамо обыграло словенский Марибор (1:1, 3:1), а клуб из Косова прошел ирландский ЮСД Дублин (2:1, 3:1).

Динамо U-19 – 2 Коррику U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.

Анонс матча