Динамо U-19 – 2 Коррику U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября в 14:00 матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское "Динамо" U-19 проводит первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25.
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Соперником столичной команды является клуб «2 Коррика» из Косово. Название команды означает дату 2 июля, это День независимости Косово (1990) от Сербии.
Первая игра состоится 27 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля.
Ответный матч пройдет 11 декабря в Приштине, столице Косова.
В предыдущем раунде Динамо обыграло словенский Марибор (1:1, 3:1), а клуб из Косова прошел ирландский ЮСД Дублин (2:1, 3:1).
Динамо U-19 – 2 Коррику U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.
Анонс матча
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