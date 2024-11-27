Издеваются с Гвардиолы? Фанаты Фейеноорда поблагодарили тренера Ливерпуля
Нидерландский клуб совершил камбэк и отыграл три гола
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли английский «Манчестер Сити» и нидерландский «Фейеноорд». Встреча завершилась со счетом 3:3.
На последних минутах матча фанаты гостей спели легендарную песню «Ливерпуля» «You'll never walk alone». Несмотря на то, что эта композиция ассоциируется с «мерсисайдцами», болельщики «Фейеноорда» часто поют ее на стадионе.
Кроме того, нидерландские фанаты поблагодарили главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота – кричали его имя на гостевом стадионе. Слот руководил «Фейеноордом» с 2021 по 2024 год – под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил несколько антирекордов в матче Лиги чемпионов.
Feyenoord fans chanting ‘Arne Slot La La La’ followed by YNWA at the Etihad Stadium 👀 pic.twitter.com/Jb8JIrHhiD— Aadam Patel (@aadamp9) November 26, 2024
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