Издеваются с Гвардиолы? Фанаты Фейеноорда поблагодарили тренера Ливерпуля

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли английский «Манчестер Сити» и нидерландский «Фейеноорд». Встреча завершилась со счетом 3:3.

На последних минутах матча фанаты гостей спели легендарную песню «Ливерпуля» «You'll never walk alone». Несмотря на то, что эта композиция ассоциируется с «мерсисайдцами», болельщики «Фейеноорда» часто поют ее на стадионе.

Кроме того, нидерландские фанаты поблагодарили главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота – кричали его имя на гостевом стадионе. Слот руководил «Фейеноордом» с 2021 по 2024 год – под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил несколько антирекордов в матче Лиги чемпионов.

Feyenoord fans chanting ‘Arne Slot La La La’ followed by YNWA at the Etihad Stadium 👀 pic.twitter.com/Jb8JIrHhiD