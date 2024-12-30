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  4. «Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 10:56 |
1488
0

«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо

Артем Милевский отметил Диого Ринкона

30 декабря 2024, 10:56 |
1488
0
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Диого Ринкон

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского клуба. Артём отметил талант Диого Ринкона.

«Диого Ринкон! Он мог меня и Алиева на плечах протащить и гол забить. Вот это мощь была», – рассказал Милевский.

Ринкон провел в составе Динамо 194 поединка во всех официальных турнирах, забив 72 гола и отдав 30 результативных передач.В составе бело-синих бразильский атакующий полузащитник три раза становился чемпионом Украинской Премьер-лиги, четыре раза боролся за национальный кубок и дважды Суперкубок нашей страны.

Ранее Артем Милевский рассказал, как Андрей Шевченко спас его от бандитов, ссудив 50 тысяч долларов.

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Диого Ринкон Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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