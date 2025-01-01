Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы боялись». Филиппов – про матч с Динамо
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 13:45 | Обновлено 01 января 2025, 14:04
224
0

«Мы боялись». Филиппов – про матч с Динамо

Алесандр Филиппов рассказал про матч с киевским клубом

01 января 2025, 13:45 | Обновлено 01 января 2025, 14:04
224
0
«Мы боялись». Филиппов – про матч с Динамо
ФК Александрия. Александр Филиппов

Украинский форвард «Александрии» Александр Филиппов рассказал про матч его команды с киевским «Динамо»:

– В домашнем матче с киевским «Динамо» «Александрия» и вовсе была близка даже к победе. Чего не хватило для взятия трех очков? И то же самое по второму поединку. Вы имели пару хороших моментов в Киеве, но первым забило «Динамо» и в итоге победило 3:0.
– Можно разделить эти два матча с «Динамо». По поводу первого поединка, наверное, правильно сказал Руслан Петрович, что нам не хватало агрессии и мы где-то действовали робко. Возле ворот «Динамо» нам не хватало завершения, и мы боялись где-то брать инициативу на себя. С нашей стороны было мало ударов, хотя были хорошие предпосылки для этого. Где-то не хватало хладнокровия, где-то уверенности в том плане, чтобы больше взять на себя игру и вывести себя на ударную позицию. Просто нам не хватало остроты именно в завершающей стадии. А второй поединок, можно сказать, мы проиграли из-за того, что сказались где-то индивидуальные ошибки. После этого мы не смогли прийти в себя и нащупать свою игру. Но как бы там ни было, мы не суетились и пытались создавать моменты. Но в матче против «Динамо», когда проигрываешь на выезде 2:0, конечно, тяжело. Мы позволили «Динамо» играть в их игру. А они особенно сильны на контратаках и с задействованием флангов. А мы дали им много предпосылок для этого.

Ранее сообщалось о том, что Александр Филиппов прокомментировал гонку бомбардиров с Владиславом Ванатом.

По теме:
Усиление. Подробности вероятных трансферов игроков сборной Украины в Динамо
Грозный назвал игроков, которым нужно идти из УПЛ. Лидеры Динамо и Шахтера
Просмотр в Португалии. Украинский защитник активно ищет клуб в Европе
Александрия Динамо Киев Александр Филиппов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Бокс | 01 января 2025, 03:50 0
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница

Эдди Хирн считает поединок ничейным

ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
Футбол | 01 января 2025, 13:39 1
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко

Роман Яремчук выложил эмоциональный пост в Instagram

БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
Бокс | 01.01.2025, 08:53
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 01.01.2025, 02:35
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Футбол | 31.12.2024, 15:49
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
30.12.2024, 18:46
Бокс
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
30.12.2024, 10:19 23
Футбол
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
30.12.2024, 09:06 1
Бокс
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
30.12.2024, 20:38 2
Бокс
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 4
Футбол
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 11
Футбол
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем