Манчестер Сити установил несколько антирекордов в матче Лиги чемпионов
Подопечные Жузепа Гвардиолы пропустили три мяча в конце игры
Английский «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против нидерландского «Фейеноорда» сыграл вничью со счетом 3:3. Интересно, что до 75-й минуты подопечные Жузепа Гвардиолы побеждали 3:0. В этом поединке английский клуб установил несколько антирекордов.
«Горожане» стали третьим английским клубом за всю историю Лиги чемпионов, которые не смогли победить, имея преимущество в три мяча. Раннее это «достижение» покорилось «Арсеналу» (2014) и «Ливерпулю» (2017).
«Манчестер Сити» пропустил два или более гола в шести матчах подряд. Последний раз такое случалось в 1963 году.
Кроме этого, английская команда впервые с 1989 года не смогла выиграть матч, в котором имела преимущество в счете с разницей в три мяча.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» поставил уникальный антирекорд в истории Лиги чемпионов.
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