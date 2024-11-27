Манчестер Сити установил несколько антирекордов в матче Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов против нидерландского «Фейеноорда» сыграл вничью со счетом 3:3. Интересно, что до 75-й минуты подопечные Жузепа Гвардиолы побеждали 3:0. В этом поединке английский клуб установил несколько антирекордов.

«Горожане» стали третьим английским клубом за всю историю Лиги чемпионов, которые не смогли победить, имея преимущество в три мяча. Раннее это «достижение» покорилось «Арсеналу» (2014) и «Ливерпулю» (2017).

«Манчестер Сити» пропустил два или более гола в шести матчах подряд. Последний раз такое случалось в 1963 году.

Кроме этого, английская команда впервые с 1989 года не смогла выиграть матч, в котором имела преимущество в счете с разницей в три мяча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» поставил уникальный антирекорд в истории Лиги чемпионов.