Уникальный антирекорд. Манчестер Сити продолжает штормить
«Горожане» поставили уникальное «достижение» для еврокубков
«Манчестер Сити» поставии уникальный антирекорд в истории Лиги чемпионов.
Впервые в истории данного еврокубка клуб, который вел в 3 мяча на 75 минуте и позже, в конечно счете упустил победу. Случилось это благодаря невероятному камбеку «Фейеноорда» на Этихаде. Клуб из Нидерландов забил «горожанам» 3 гола в последние 15 минут основного времени, тем самым продолжив безвыигрышную серию горожан до 6 матчей.
Матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Фейеноордом» закончился со счетом 3:3.
75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристина Шацких уже не скрывает своих отношений с динамовцем
Журналист портала Eurogamer назвал наличие в игре желто-голубых спичек ненужным