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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:31
417
1

Уникальный антирекорд. Манчестер Сити продолжает штормить

«Горожане» поставили уникальное «достижение» для еврокубков

27 ноября 2024, 00:17 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:31
417
1
Уникальный антирекорд. Манчестер Сити продолжает штормить
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

«Манчестер Сити» поставии уникальный антирекорд в истории Лиги чемпионов.

Впервые в истории данного еврокубка клуб, который вел в 3 мяча на 75 минуте и позже, в конечно счете упустил победу. Случилось это благодаря невероятному камбеку «Фейеноорда» на Этихаде. Клуб из Нидерландов забил «горожанам» 3 гола в последние 15 минут основного времени, тем самым продолжив безвыигрышную серию горожан до 6 матчей.

Матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Фейеноордом» закончился со счетом 3:3.

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Манчестер Сити Фейеноорд Лига чемпионов антирекорд Этихад Стэдиум
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Viktor Shuper
ого, такого обсеру взагалі в ЛЧ не було ще 
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