Уникальный антирекорд. Манчестер Сити продолжает штормить

«Манчестер Сити» поставии уникальный антирекорд в истории Лиги чемпионов.

Впервые в истории данного еврокубка клуб, который вел в 3 мяча на 75 минуте и позже, в конечно счете упустил победу. Случилось это благодаря невероятному камбеку «Фейеноорда» на Этихаде. Клуб из Нидерландов забил «горожанам» 3 гола в последние 15 минут основного времени, тем самым продолжив безвыигрышную серию горожан до 6 матчей.

Матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Фейеноордом» закончился со счетом 3:3.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN