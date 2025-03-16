Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Шахтера может стать тренером Ман Сити. Его зовет Гвардиола
Англия
16 марта 2025, 12:09 |
1656
2

Экс-звезда Шахтера может стать тренером Ман Сити. Его зовет Гвардиола

Фернандиньо может начать тренерскую карьеру в Англии

16 марта 2025, 12:09 |
1656
2
Экс-звезда Шахтера может стать тренером Ман Сити. Его зовет Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне находящийся в статусе свободного агента, может начать тренерскую карьеру.

По информации City Xtra, бразилец получил официальное предложение присоединиться к тренерскому штабу первой команды «Манчестер Сити», окончив курс клубного менеджмента в ФИФА в январе 2025 года, что позволяет ему работать с клубами на протяжении всей игры в качестве тренера.

Сообщается, что бразильца в клуб официально пригласил сам Пеп Гвардиола. Испанец хочет видеть бразильского хавбека своим помощником.Фернандиньо пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Фернандиньо играл за «горожан» в 2013-2022 годах. Забил 26 голов и сделал 29 ассистов в 383 матчах. Выиграл с командой 14 трофеев, 3 из которых в статусе капитана.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет перехватить игрока, на которого нацелился Реал

По теме:
ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем
«Идите в жопу». В Кривбассе отреагировали на идею перенести матчи из КР
Стало известно, когда Рух начнет подготовку к матчу с Динамо
Фернандиньо Манчестер Сити Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Cityxtra
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
Футбол | 15 марта 2025, 15:21 3
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф
«Уже поздно». Жена звезды сборной Украины объяснила пост о дружбе с рф

Роксана Малиновская объяснила свое сообщение в Instagram от 24 февраля 2022 года

«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Футбол | 15 марта 2025, 16:10 5
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды

Поведение Винисиуса надоело товарищам по команде

У Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида. Речь о 150 миллионах евро
Футбол | 16.03.2025, 12:18
У Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида. Речь о 150 миллионах евро
У Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида. Речь о 150 миллионах евро
Ливерпуль готовит перестройку. 5 топовых трансферов на подходе
Футбол | 16.03.2025, 09:23
Ливерпуль готовит перестройку. 5 топовых трансферов на подходе
Ливерпуль готовит перестройку. 5 топовых трансферов на подходе
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
Бокс | 16.03.2025, 00:31
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Краще вже б його в ШД чим Турана.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 7
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем