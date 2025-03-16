Экс-звезда Шахтера может стать тренером Ман Сити. Его зовет Гвардиола
Фернандиньо может начать тренерскую карьеру в Англии
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне находящийся в статусе свободного агента, может начать тренерскую карьеру.
По информации City Xtra, бразилец получил официальное предложение присоединиться к тренерскому штабу первой команды «Манчестер Сити», окончив курс клубного менеджмента в ФИФА в январе 2025 года, что позволяет ему работать с клубами на протяжении всей игры в качестве тренера.
Сообщается, что бразильца в клуб официально пригласил сам Пеп Гвардиола. Испанец хочет видеть бразильского хавбека своим помощником.Фернандиньо пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.
Фернандиньо играл за «горожан» в 2013-2022 годах. Забил 26 голов и сделал 29 ассистов в 383 матчах. Выиграл с командой 14 трофеев, 3 из которых в статусе капитана.
Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет перехватить игрока, на которого нацелился Реал
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